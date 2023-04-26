В Сосьве после пожара не могут найти 89-летнюю бабушку

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В Сосьве после пожара местные жители продолжают искать родственников Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Сосьве (Свердловская область), где произошел крупный пожар и сгорели больше 90 домов, не могут найти 89-летнюю местную жительницу. Ее разыскивают родственники.

«Пропала бабушка, Алистратова Тамара Ильинична, 89 лет. После пожара не обнаружена. Если у вас есть хоть какая-то информация, свяжитесь с нами», — пишет telegram-канал «Серов. Глобус».

В Сосьве 25 апреля произошел крупный пожар, который уничтожил 92 дома. В результате ЧП погиб мужчина 62 лет. Неравнодушные свердловчане самостоятельно организуют сборы помощи для пострадавших, местные пытаются покинуть Сосьву или найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.

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В Сосьве (Свердловская область), где произошел крупный пожар и сгорели больше 90 домов, не могут найти 89-летнюю местную жительницу. Ее разыскивают родственники. «Пропала бабушка, Алистратова Тамара Ильинична, 89 лет. После пожара не обнаружена. Если у вас есть хоть какая-то информация, свяжитесь с нами», — пишет telegram-канал «Серов. Глобус». В Сосьве 25 апреля произошел крупный пожар, который уничтожил 92 дома. В результате ЧП погиб мужчина 62 лет. Неравнодушные свердловчане самостоятельно организуют сборы помощи для пострадавших, местные пытаются покинуть Сосьву или найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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