В Сосьве после пожара не могут найти 89-летнюю бабушку

В Сосьве (Свердловская область), где произошел крупный пожар и сгорели больше 90 домов, не могут найти 89-летнюю местную жительницу. Ее разыскивают родственники.
«Пропала бабушка, Алистратова Тамара Ильинична, 89 лет. После пожара не обнаружена. Если у вас есть хоть какая-то информация, свяжитесь с нами», — пишет telegram-канал «Серов. Глобус».
В Сосьве 25 апреля произошел крупный пожар, который уничтожил 92 дома. В результате ЧП погиб мужчина 62 лет. Неравнодушные свердловчане самостоятельно организуют сборы помощи для пострадавших, местные пытаются покинуть Сосьву или найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.
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