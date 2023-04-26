В Сосьве после пожара не могут найти 89-летнюю бабушку

В Сосьве после пожара местные жители продолжают искать родственников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Сосьве (Свердловская область), где произошел крупный пожар и сгорели больше 90 домов, не могут найти 89-летнюю местную жительницу. Ее разыскивают родственники.

«Пропала бабушка, Алистратова Тамара Ильинична, 89 лет. После пожара не обнаружена. Если у вас есть хоть какая-то информация, свяжитесь с нами», — пишет telegram-канал «Серов. Глобус».

В Сосьве 25 апреля произошел крупный пожар, который уничтожил 92 дома. В результате ЧП погиб мужчина 62 лет. Неравнодушные свердловчане самостоятельно организуют сборы помощи для пострадавших, местные пытаются покинуть Сосьву или найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.