Из Сосьвы сбежал владелец лесопилки, где произошел пожар

Предположительно, огонь стал распространяться с лесопилки возле поселка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Владелец лесопилки в Сосьве (Свердловская область), откуда, предположительно, начался пожар, сбежал. С лесопилки огонь перекинулся на больницу ФСИН и дальше на поселковые дома.

«Владелец лесопилки ИП „Мамедов“ Мамедолиев Натиг Оглы, откуда начался страшный пожар в Сосьве, сбежал. Пока известно об одном погибшем, пожилая женщина пропала без вести», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Пожар в Сосьве начался днем 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести.