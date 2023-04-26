Из Сосьвы сбежал владелец лесопилки, где произошел пожар

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, лес, бревна, древесина, деревообработка, производство, лесопилка
Предположительно, огонь стал распространяться с лесопилки возле поселка Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Владелец лесопилки в Сосьве (Свердловская область), откуда, предположительно, начался пожар, сбежал. С лесопилки огонь перекинулся на больницу ФСИН и дальше на поселковые дома.

«Владелец лесопилки ИП „Мамедов“ Мамедолиев Натиг Оглы, откуда начался страшный пожар в Сосьве, сбежал. Пока известно об одном погибшем, пожилая женщина пропала без вести», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Пожар в Сосьве начался днем 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести.

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Владелец лесопилки в Сосьве (Свердловская область), откуда, предположительно, начался пожар, сбежал. С лесопилки огонь перекинулся на больницу ФСИН и дальше на поселковые дома. «Владелец лесопилки ИП „Мамедов“ Мамедолиев Натиг Оглы, откуда начался страшный пожар в Сосьве, сбежал. Пока известно об одном погибшем, пожилая женщина пропала без вести», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник. Пожар в Сосьве начался днем 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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