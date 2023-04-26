МВД Турции: борясь с терроризмом, страна борется с США

26 апреля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Турция противостоит США, которые замешаны в терроризме, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В своей борьбе с терроризмом, Турция на самом деле противостоит США. С таким мнением выступил глава министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу. «Мы не боремся с Рабочей партией Курдистана (включена в список террористических организаций ЕС — прим. URA.RU). Мы боремся с США. <…> Штаты хотят создать террористическое государство», — подчеркнул Сулейман Сойлу. Его цитирует турецкий телеканал Ulusal Kanal. Ранее министр Сейлу заявил, что американские послы управляют всей Европой и пытаются влиять на Турцию. Он призвал их убрать «свои грязные руки». США в феврале 2023 года грозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с РФ, сообщает телеканал 360. Сойлу обвинил Вашингтон в попытке создать террористическое государство, пишет «Национальная служба новостей».

В своей борьбе с терроризмом, Турция на самом деле противостоит США. С таким мнением выступил глава министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу. «Мы не боремся с Рабочей партией Курдистана (включена в список террористических организаций ЕС — прим. URA.RU). Мы боремся с США. <…> Штаты хотят создать террористическое государство», — подчеркнул Сулейман Сойлу. Его цитирует турецкий телеканал Ulusal Kanal. Ранее министр Сейлу заявил, что американские послы управляют всей Европой и пытаются влиять на Турцию. Он призвал их убрать «свои грязные руки». США в феврале 2023 года грозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с РФ, сообщает телеканал 360. Сойлу обвинил Вашингтон в попытке создать террористическое государство, пишет «Национальная служба новостей».