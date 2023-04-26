МВД Турции: борясь с терроризмом, страна борется с США

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Турция противостоит США, которые замешаны в терроризме, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу Фото:

В своей борьбе с терроризмом, Турция на самом деле противостоит США. С таким мнением выступил глава министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«Мы не боремся с Рабочей партией Курдистана (включена в список террористических организаций ЕС — прим. URA.RU). Мы боремся с США. <…> Штаты хотят создать террористическое государство», — подчеркнул Сулейман Сойлу. Его цитирует турецкий телеканал Ulusal Kanal.

Ранее министр Сейлу заявил, что американские послы управляют всей Европой и пытаются влиять на Турцию. Он призвал их убрать «свои грязные руки». США в феврале 2023 года грозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с РФ, сообщает телеканал 360. Сойлу обвинил Вашингтон в попытке создать террористическое государство, пишет «Национальная служба новостей».

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В своей борьбе с терроризмом, Турция на самом деле противостоит США. С таким мнением выступил глава министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу. «Мы не боремся с Рабочей партией Курдистана (включена в список террористических организаций ЕС — прим. URA.RU). Мы боремся с США. <…> Штаты хотят создать террористическое государство», — подчеркнул Сулейман Сойлу. Его цитирует турецкий телеканал Ulusal Kanal. Ранее министр Сейлу заявил, что американские послы управляют всей Европой и пытаются влиять на Турцию. Он призвал их убрать «свои грязные руки». США в феврале 2023 года грозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с РФ, сообщает телеканал 360. Сойлу обвинил Вашингтон в попытке создать террористическое государство, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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