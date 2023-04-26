МВД Турции: борясь с терроризмом, страна борется с США

В своей борьбе с терроризмом, Турция на самом деле противостоит США. С таким мнением выступил глава министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
«Мы не боремся с Рабочей партией Курдистана (включена в список террористических организаций ЕС — прим. URA.RU). Мы боремся с США. <…> Штаты хотят создать террористическое государство», — подчеркнул Сулейман Сойлу. Его
Ранее министр Сейлу заявил, что американские послы управляют всей Европой и пытаются влиять на Турцию. Он призвал их убрать «свои грязные руки». США в феврале 2023 года грозили Турции санкциями за торговое сотрудничество с РФ, сообщает телеканал 360. Сойлу обвинил Вашингтон в попытке создать террористическое государство, пишет «Национальная служба новостей».
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