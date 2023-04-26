Местные жители сообщили о новом пожаре в Сосьве

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
Местные жители заметили новое возгорание в Сосьве Фото:
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Пожары в Свердловской области

В поселке Сосьва (Свердловская область), где 25 апреля прошел крупный пожар, обнаружили новое возгорание. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Недавно произошло новое возгорание в области улиц Калинина и Бармина. Над поселком работают два вертолета МИ-8, один из которых отправился на место нового пожара», — сказала читательница агентства. По ее словам, возгорание зафиксировали дальше от места первого пожара.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В пресс-службе ведомства отметили, что информация о новом возгорании не поступала.

В Сосьве локализовали пожар площадью в тысячи квадратных метров, пожарные защитили от огня порядка 1200 домов. Также сотрудники ДПС перекрыли въезд в населенный пункт.

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В поселке Сосьва (Свердловская область), где 25 апреля прошел крупный пожар, обнаружили новое возгорание. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Недавно произошло новое возгорание в области улиц Калинина и Бармина. Над поселком работают два вертолета МИ-8, один из которых отправился на место нового пожара», — сказала читательница агентства. По ее словам, возгорание зафиксировали дальше от места первого пожара. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. В пресс-службе ведомства отметили, что информация о новом возгорании не поступала. В Сосьве локализовали пожар площадью в тысячи квадратных метров, пожарные защитили от огня порядка 1200 домов. Также сотрудники ДПС перекрыли въезд в населенный пункт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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