Сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву

Из-за пожара в тысячи квадратных метров поселок Сосьва (Свердловская область) закрыли для людей, которые не прописаны в населенном пункте. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.
«На въезде в поселок стоят сотрудники ДПС. В населенный пункт пускают только по прописке», — сказала читательница URA.RU Мария.
Свердловскую область 25 апреля 2023 года охватили крупные пожары. В Сосьве локализовали пожар на площади девять тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС отстояли от огня порядка 1200 домов. Также В Свердловской области коммунальные, энергетические и газовые службы привели в режим повышенной готовности по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева. В настоящее время неравнодушные граждане организовывают сборы помощи для людей, оставшихся без крова.
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