25 апреля 2023

Сотрудники ДПС перекрыли въезд в Сосьву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День молодежи. Курган, дпс
В Сосьву пропускают только по прописке Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Из-за пожара в тысячи квадратных метров поселок Сосьва (Свердловская область) закрыли для людей, которые не прописаны в населенном пункте. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«На въезде в поселок стоят сотрудники ДПС. В населенный пункт пускают только по прописке», — сказала читательница URA.RU Мария.

Свердловскую область 25 апреля 2023 года охватили крупные пожары. В Сосьве локализовали пожар на площади девять тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС отстояли от огня порядка 1200 домов. Также В Свердловской области коммунальные, энергетические и газовые службы привели в режим повышенной готовности по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева. В настоящее время неравнодушные граждане организовывают сборы помощи для людей, оставшихся без крова.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за пожара в тысячи квадратных метров поселок Сосьва (Свердловская область) закрыли для людей, которые не прописаны в населенном пункте. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «На въезде в поселок стоят сотрудники ДПС. В населенный пункт пускают только по прописке», — сказала читательница URA.RU Мария. Свердловскую область 25 апреля 2023 года охватили крупные пожары. В Сосьве локализовали пожар на площади девять тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС отстояли от огня порядка 1200 домов. Также В Свердловской области коммунальные, энергетические и газовые службы привели в режим повышенной готовности по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева. В настоящее время неравнодушные граждане организовывают сборы помощи для людей, оставшихся без крова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...