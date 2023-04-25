В челябинском районе ускорят выборы главы

26 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Нового главу Нагайбакского района выберут за два дня до Парижского полумарафона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выборы главы Нагайбакского района (Челябинская область) пройдут не 14 июня, а 26 мая. Об этом URA.RU сообщили в районном собрании депутатов. «В конце мая в районе пройдет ежегодный Парижский полумарафон. Традиционно мероприятия посетит губернатор Алексей Текслер и необходимо, чтобы к событию в муниципалитете уже был глава», — сообщили URA.RU в собрании. Там отметили, что с предложением ускорить выборы главы обратился председатель районного собрания депутатов Владимир Бурмистров. Это предложение поддержали. Сейчас в списке кандидатов на пост главы района девять человек. Среди них — глава Переселенческого поселения Артем Матвеев, депутат районного Собрания Светлана Мамедалина, консультант отдела в Соцфонде Сергей Фадеев, начальник отдела кадров в ГБУЗ «Районная больница села Фершампенуаз» Елена Терякова, директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев, пенсионер Павел Мулюков, начальник отдела муниципального контроля администрации Нагайбакского района Ерхан Мухаметжанов, пенсионер МВД из Магнитогорска Валерий Ишмаметьев и руководитель строительной фирмы в Санкт-Петербурге Петр Юскин. Место главы района стало вакантным после того, как в середине марта о досрочном сложении полномочии заявил Иван Сурменев. Отставка случилась сразу после несчастного случая в селе Фершампенуаз, где со стены ФОКа на голову школьника упала большая глыба льда. Ребенок погиб, а на первом же после трагедии совещании с главами работу действовавшего главы раскритиковал губернатор Алексей Текслер. На этом же совещании Сурменев объявил о своем уходе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы главы Нагайбакского района (Челябинская область) пройдут не 14 июня, а 26 мая. Об этом URA.RU сообщили в районном собрании депутатов. «В конце мая в районе пройдет ежегодный Парижский полумарафон. Традиционно мероприятия посетит губернатор Алексей Текслер и необходимо, чтобы к событию в муниципалитете уже был глава», — сообщили URA.RU в собрании. Там отметили, что с предложением ускорить выборы главы обратился председатель районного собрания депутатов Владимир Бурмистров. Это предложение поддержали. Сейчас в списке кандидатов на пост главы района девять человек. Среди них — глава Переселенческого поселения Артем Матвеев, депутат районного Собрания Светлана Мамедалина, консультант отдела в Соцфонде Сергей Фадеев, начальник отдела кадров в ГБУЗ «Районная больница села Фершампенуаз» Елена Терякова, директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев, пенсионер Павел Мулюков, начальник отдела муниципального контроля администрации Нагайбакского района Ерхан Мухаметжанов, пенсионер МВД из Магнитогорска Валерий Ишмаметьев и руководитель строительной фирмы в Санкт-Петербурге Петр Юскин. Место главы района стало вакантным после того, как в середине марта о досрочном сложении полномочии заявил Иван Сурменев. Отставка случилась сразу после несчастного случая в селе Фершампенуаз, где со стены ФОКа на голову школьника упала большая глыба льда. Ребенок погиб, а на первом же после трагедии совещании с главами работу действовавшего главы раскритиковал губернатор Алексей Текслер. На этом же совещании Сурменев объявил о своем уходе.