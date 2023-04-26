Палатки для погорельцев разместили на футбольном поле
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
После крупного пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) погорельцев переселили в палатки. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства.
«В палатках временно находятся погорельцы, у которых никого нет. Больше информации не было», — сказала читательница агентства. Палатки размещены на футбольном поле.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сосьве сотрудники МЧС локализовали пожар площадью в тысячи квадратных метров. Пожарные защитили от огня порядка 1200 жилых домов. Дабы обезопасить людей от возгораний, местная полиция перекрыла въезд в поселок.
Погорельцев в Сосьве переселили в палатки
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