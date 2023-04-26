Пострадавших от пожара в Сосьве переселили в палатки. Фото

26 апреля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Палатки для погорельцев разместили на футбольном поле Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области После крупного пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) погорельцев переселили в палатки. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства. «В палатках временно находятся погорельцы, у которых никого нет. Больше информации не было», — сказала читательница агентства. Палатки размещены на футбольном поле. Ранее URA.RU сообщало, что в Сосьве сотрудники МЧС локализовали пожар площадью в тысячи квадратных метров. Пожарные защитили от огня порядка 1200 жилых домов. Дабы обезопасить людей от возгораний, местная полиция перекрыла въезд в поселок. Погорельцев в Сосьве переселили в палатки Фото: читатель URA.RU

После крупного пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) погорельцев переселили в палатки. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства. «В палатках временно находятся погорельцы, у которых никого нет. Больше информации не было», — сказала читательница агентства. Палатки размещены на футбольном поле. Ранее URA.RU сообщало, что в Сосьве сотрудники МЧС локализовали пожар площадью в тысячи квадратных метров. Пожарные защитили от огня порядка 1200 жилых домов. Дабы обезопасить людей от возгораний, местная полиция перекрыла въезд в поселок.