Пострадавших от пожара в Сосьве переселили в палатки. Фото

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Палаточный лагерь спасателей Авиалесохраны. Салехард, палатки, туризм
Палатки для погорельцев разместили на футбольном поле Фото:
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Пожары в Свердловской области

После крупного пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) погорельцев переселили в палатки. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства.

«В палатках временно находятся погорельцы, у которых никого нет. Больше информации не было», — сказала читательница агентства. Палатки размещены на футбольном поле.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сосьве сотрудники МЧС локализовали пожар площадью в тысячи квадратных метров. Пожарные защитили от огня порядка 1200 жилых домов. Дабы обезопасить людей от возгораний, местная полиция перекрыла въезд в поселок.

Погорельцев в Сосьве переселили в палатки
Погорельцев в Сосьве переселили в палатки
Фото:

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После крупного пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) погорельцев переселили в палатки. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства. «В палатках временно находятся погорельцы, у которых никого нет. Больше информации не было», — сказала читательница агентства. Палатки размещены на футбольном поле. Ранее URA.RU сообщало, что в Сосьве сотрудники МЧС локализовали пожар площадью в тысячи квадратных метров. Пожарные защитили от огня порядка 1200 жилых домов. Дабы обезопасить людей от возгораний, местная полиция перекрыла въезд в поселок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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