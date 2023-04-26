Краснов призвал усилить защиту регионов РФ из-за терактов Киева

26 апреля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Игорь Краснов выступил перед Совфедом с инициативой Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России необходимо усилить защиту от возможных терактов Киева. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации. «Считаю необходимым максимально усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов в России из-за угроз терактов со стороны киевского режима», — сказал Игорь Краснов. Трансляция его выступления велась на rutube-канале Совета Федерации. В ходе своего выступления Краснов также заявил о намерении обеспечить безопасность выборов в новых регионах. Для этого он уже дал необходимые поручения.

В России необходимо усилить защиту от возможных терактов Киева. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации. «Считаю необходимым максимально усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов в России из-за угроз терактов со стороны киевского режима», — сказал Игорь Краснов. Трансляция его выступления велась на rutube-канале Совета Федерации. В ходе своего выступления Краснов также заявил о намерении обеспечить безопасность выборов в новых регионах. Для этого он уже дал необходимые поручения.