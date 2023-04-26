Краснов призвал усилить защиту регионов РФ из-за терактов Киева

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Игорь Краснов выступил перед Совфедом с инициативой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России необходимо усилить защиту от возможных терактов Киева. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации.

«Считаю необходимым максимально усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов в России из-за угроз терактов со стороны киевского режима», — сказал Игорь Краснов. Трансляция его выступления велась на rutube-канале Совета Федерации.

В ходе своего выступления Краснов также заявил о намерении обеспечить безопасность выборов в новых регионах. Для этого он уже дал необходимые поручения.

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В России необходимо усилить защиту от возможных терактов Киева. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации. «Считаю необходимым максимально усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов в России из-за угроз терактов со стороны киевского режима», — сказал Игорь Краснов. Трансляция его выступления велась на rutube-канале Совета Федерации. В ходе своего выступления Краснов также заявил о намерении обеспечить безопасность выборов в новых регионах. Для этого он уже дал необходимые поручения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...