Краснов призвал усилить защиту регионов РФ из-за терактов Киева

Игорь Краснов выступил перед Совфедом с инициативой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В России необходимо усилить защиту от возможных терактов Киева. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации.
«Считаю необходимым максимально усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов в России из-за угроз терактов со стороны киевского режима», — сказал Игорь Краснов. Трансляция его выступления велась на
В ходе своего выступления Краснов также заявил о намерении обеспечить безопасность выборов в новых регионах. Для этого он уже дал необходимые поручения.
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