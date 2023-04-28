ЦБ сохранил ключевую ставку пятый раз подряд

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в пятый раз. Информация опубликована на официальном сайте Банка России
«Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится
Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку четвертый раз подряд. По прогнозам аналитиков, в этот раз на решение регулятора повлияли данные относительно инфляционных ожиданий населения, а также то, что даже незначительный рост ставки (на 50 б. п.) может ощутимо повлиять на спрос на кредитные ресурсы. В особенности со стороны предприятий в чувствительных отраслях экономики.
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