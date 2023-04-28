ЦБ сохранил ключевую ставку пятый раз подряд

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Ключевая ставка не изменилась в пятый раз
Ключевая ставка не изменилась в пятый раз Фото:

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в пятый раз. Информация опубликована на официальном сайте Банка России

«Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в сообщении Центробанка. Такое решение регулятор принимает уже пятый раз подряд.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку четвертый раз подряд. По прогнозам аналитиков, в этот раз на решение регулятора повлияли данные относительно инфляционных ожиданий населения, а также то, что даже незначительный рост ставки (на 50 б. п.) может ощутимо повлиять на спрос на кредитные ресурсы. В особенности со стороны предприятий в чувствительных отраслях экономики.

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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в пятый раз. Информация опубликована на официальном сайте Банка России «Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в сообщении Центробанка. Такое решение регулятор принимает уже пятый раз подряд. Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку четвертый раз подряд. По прогнозам аналитиков, в этот раз на решение регулятора повлияли данные относительно инфляционных ожиданий населения, а также то, что даже незначительный рост ставки (на 50 б. п.) может ощутимо повлиять на спрос на кредитные ресурсы. В особенности со стороны предприятий в чувствительных отраслях экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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