ЦБ сохранил ключевую ставку четвертый раз подряд

17 марта 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

В ЦБ заявили об умеренных темпах роста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Информация опубликована на официальном сайте Банка России. Регулятор оставляет ставку на прежнем уровне четвертый раз подряд. «Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов», — говорится в сообщении Центробанка . В феврале ключевая ставка тоже не менялась. Многие аналитики прогнозировали, что Банк России сохранит значение ставки. Также эксперты не исключали повышения до 7,75%. По словам экономистов, на решение Банка России могло повлиять ослабление российского рубля с начала 2023 года против основных валют. Также в качестве причины выделяли возросшие инфляционные ожидания граждан.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Информация опубликована на официальном сайте Банка России. Регулятор оставляет ставку на прежнем уровне четвертый раз подряд. «Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов», — говорится в сообщении Центробанка. В феврале ключевая ставка тоже не менялась. Многие аналитики прогнозировали, что Банк России сохранит значение ставки. Также эксперты не исключали повышения до 7,75%. По словам экономистов, на решение Банка России могло повлиять ослабление российского рубля с начала 2023 года против основных валют. Также в качестве причины выделяли возросшие инфляционные ожидания граждан.