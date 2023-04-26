Свердловчанка предложила свою квартиру погорельцам из Сосьвы

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Погорельцам из Сосьвы предложили бесплатное жилье в Краснотурьинске Фото:
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Пожары в Свердловской области

Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) Дарья готова бесплатно предоставить собственную квартиру для пострадавших в пожаре в Сосьве, которые остались без крова. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU.

«Квартира простаивает давно, продавать жалко. Поэтому и решила помочь безвозмездно людям. Шикарного ремонта там нет, комната пустая, тем не менее 12 квадратных метров подойдут для проживания. Кто первый обратиться за помощью, тот и будет жить», — сказала собеседник агентства. Жилье находится в Краснотурьинске по адресу Коммунальная, 25.

Собственница квартиры готова предоставить крышу над головой на долгий срок, в зависимости от ситуации погорельца. «Брать за это деньги не вижу смысла, хочу помочь людям», — добавила она.

Ранее URA.RU сообщало, что в населенных пунктах Свердловской области произошли крупны пожары, в результате которых 660 человек остались без крова. Пожарные защитили от огня порядка 1200 жилых домов. После чего погорельцам предоставили палатки для временного проживания.

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Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) Дарья готова бесплатно предоставить собственную квартиру для пострадавших в пожаре в Сосьве, которые остались без крова. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU. «Квартира простаивает давно, продавать жалко. Поэтому и решила помочь безвозмездно людям. Шикарного ремонта там нет, комната пустая, тем не менее 12 квадратных метров подойдут для проживания. Кто первый обратиться за помощью, тот и будет жить», — сказала собеседник агентства. Жилье находится в Краснотурьинске по адресу Коммунальная, 25. Собственница квартиры готова предоставить крышу над головой на долгий срок, в зависимости от ситуации погорельца. «Брать за это деньги не вижу смысла, хочу помочь людям», — добавила она. Ранее URA.RU сообщало, что в населенных пунктах Свердловской области произошли крупны пожары, в результате которых 660 человек остались без крова. Пожарные защитили от огня порядка 1200 жилых домов. После чего погорельцам предоставили палатки для временного проживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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