Глава СК взял на контроль расследование дел по свердловским пожарам

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Пожар. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь
Александр Бастрыкин хочет заслушать доклад о расследовании причин пожаров Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил предоставить доклад о том, что известно о причинах крупных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал СК.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок», — говорится в сообщении силовиков. Ранее региональный следком возбудил два уголовных дела из-за пожара в Сосьве, где сгорели 92 дома и один человек погиб.

Дела возбудили по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.

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Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил предоставить доклад о том, что известно о причинах крупных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал СК. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок», — говорится в сообщении силовиков. Ранее региональный следком возбудил два уголовных дела из-за пожара в Сосьве, где сгорели 92 дома и один человек погиб. Дела возбудили по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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