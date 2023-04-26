Глава СК взял на контроль расследование дел по свердловским пожарам

26 апреля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин хочет заслушать доклад о расследовании причин пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил предоставить доклад о том, что известно о причинах крупных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал СК. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок», — говорится в сообщении силовиков. Ранее региональный следком возбудил два уголовных дела из-за пожара в Сосьве, где сгорели 92 дома и один человек погиб. Дела возбудили по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.

Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил предоставить доклад о том, что известно о причинах крупных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал СК. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок», — говорится в сообщении силовиков. Ранее региональный следком возбудил два уголовных дела из-за пожара в Сосьве, где сгорели 92 дома и один человек погиб. Дела возбудили по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.