Глава СК взял на контроль расследование дел по свердловским пожарам

Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил предоставить доклад о том, что известно о причинах крупных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщает официальный telegram-канал СК.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок», — говорится в сообщении силовиков. Ранее региональный следком возбудил два уголовных дела из-за пожара в Сосьве, где сгорели 92 дома и один человек погиб.
Дела возбудили по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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