Из-за смертельного пожара в Сосьве возбудили два уголовных дела

Следователи возбудили два уголовных дела из-за пожара в Сосьве (Свердловская область). Одно из них по факту халатности должностных лиц, второе — причинение смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ — по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта. И по ст. 109 УК РФ — по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара», — рассказали в СК.
О том, что виновные будут найдены, жителей поселка заверил и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Помощь местным жителям оказывают и полицейские. «Сотрудники полиции территориального ОВД, включая представителей ГИБДД, работают в режиме повышенной оперативной готовности, оказывают помощь огнеборцам в беспрепятственном проезде спецтранспорта и пострадавшим гражданам», — сообщил URA.RU глава полиции Свердловской области Валерий Горелых.
В Сосьве 25 апреля произошел крупный пожар, который уничтожил 92 дома. В результате ЧП погиб мужчина 62 лет. Неравнодушные свердловчане самостоятельно организуют сборы помощи для пострадавших, местные пытаются покинуть Сосьву или найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.
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