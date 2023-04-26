Стала известна причина крупного пожара в Сосьве

Причиной пожара в поселке Сосьва (Свердловская область), где погиб как минимум один человек, стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Как установлено предварительно, к пожару привело сжигание опилок на местной лесопилке. При этом была нарушена техника безопасности», — цитирует издание собеседника.
Ранее стало известно, что владелец местной лесопилки экстренно покинул Сосьву. Пожар в поселке начался днем 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести.
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