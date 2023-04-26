Стала известна причина крупного пожара в Сосьве

ТАСС: причина пожара в Сосьве — нарушение техники безопасности
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В Сосьве сгорело больше 90 домов из-за крупного пожара Фото:
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Пожары в Свердловской области

Причиной пожара в поселке Сосьва (Свердловская область), где погиб как минимум один человек, стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Как установлено предварительно, к пожару привело сжигание опилок на местной лесопилке. При этом была нарушена техника безопасности», — цитирует издание собеседника.

Ранее стало известно, что владелец местной лесопилки экстренно покинул Сосьву. Пожар в поселке начался днем 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести.

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Причиной пожара в поселке Сосьва (Свердловская область), где погиб как минимум один человек, стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Как установлено предварительно, к пожару привело сжигание опилок на местной лесопилке. При этом была нарушена техника безопасности», — цитирует издание собеседника. Ранее стало известно, что владелец местной лесопилки экстренно покинул Сосьву. Пожар в поселке начался днем 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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