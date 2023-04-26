Стала известна причина крупного пожара в Сосьве

ТАСС: причина пожара в Сосьве — нарушение техники безопасности

26 апреля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Сосьве сгорело больше 90 домов из-за крупного пожара Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Причиной пожара в поселке Сосьва (Свердловская область), где погиб как минимум один человек, стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Как установлено предварительно, к пожару привело сжигание опилок на местной лесопилке. При этом была нарушена техника безопасности», — цитирует издание собеседника. Ранее стало известно, что владелец местной лесопилки экстренно покинул Сосьву. Пожар в поселке начался днем 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести.

Причиной пожара в поселке Сосьва (Свердловская область), где погиб как минимум один человек, стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Как установлено предварительно, к пожару привело сжигание опилок на местной лесопилке. При этом была нарушена техника безопасности», — цитирует издание собеседника. Ранее стало известно, что владелец местной лесопилки экстренно покинул Сосьву. Пожар в поселке начался днем 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов. Известно, что один человек погиб, один пропал без вести.