Погорельцам из Сосьвы выплатят сотни тысяч рублей

26 апреля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Семьи, оставшиеся без крова из-за пожара в Сосьве, получат до 300 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Жителям поселка Сосьва (Свердловская область), оставшимся без крова, будет оказана материальная помощь до 300 тысяч рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Алексей Шмыков на заседании комиссии по ЧС. «В регионе есть вся необходимая нормативная база для оказания материальной помощи погорельцам. В первую очередь им оперативно по закону выплачивается 10 тысяч рублей. Далее рассчитываются выплаты по утрате имущества — до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью», — сказал Шмыков. После закрытия вопроса материальной помощи с погорельцами начнется работа по вопросам, связанным с жильем. Часть жителей поселка не хочет уезжать, начав восстановление жилья, но есть и те, кто выразил желание уехать. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловских населенных пунктах произошел крупнейший пожар, из-за которого порядка 660 человек остались без крыши над головой. Сотрудникам МЧС удалось защитить от огня 1200 домов. Президенту России Владимиру Путину уже доложили о трагедии в поселке Сосьва.

Жителям поселка Сосьва (Свердловская область), оставшимся без крова, будет оказана материальная помощь до 300 тысяч рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Алексей Шмыков на заседании комиссии по ЧС. «В регионе есть вся необходимая нормативная база для оказания материальной помощи погорельцам. В первую очередь им оперативно по закону выплачивается 10 тысяч рублей. Далее рассчитываются выплаты по утрате имущества — до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью», — сказал Шмыков. После закрытия вопроса материальной помощи с погорельцами начнется работа по вопросам, связанным с жильем. Часть жителей поселка не хочет уезжать, начав восстановление жилья, но есть и те, кто выразил желание уехать. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловских населенных пунктах произошел крупнейший пожар, из-за которого порядка 660 человек остались без крыши над головой. Сотрудникам МЧС удалось защитить от огня 1200 домов. Президенту России Владимиру Путину уже доложили о трагедии в поселке Сосьва.