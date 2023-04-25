Мэрия Екатеринбурга пошла на опережение в конфликте с олигархом, пока Куйвашев за границей

Сергей Плахотин (справа) направил районам разнарядки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конфликте с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив») мэрия Екатеринбурга сыграла на опережение. По данным URA.RU, замглавы города по политике Сергей Плахотин утром 25 апреля озвучил районным администрациям новый список кандидатов-одномандатников на выборах в думу — одобренный губернатором Евгением Куйвашевым.

Поскольку этот список почти не отличается от того, который изначально подавал мэр Алексей Орлов, то есть интересы Кочеткова в нем представлены минимально, окружение бизнесмена рассчитывает на новые переговоры с Куйвашевым. Но он в командировке в Узбекистане.

Как писало URA.RU, в начале апреля Куйвашев отстранил Орлова от кампаний в округах — как раз за то, что в его списках почти не оказалось депутатов из большой думской фракции Кочеткова, и это грозило публичным скандалом. Формировать новый список Куйвашев поручил своему доверенному политтехнологу Ринату Хазееву, который пользуется поддержкой и Кочеткова. О том, что новый список в действительности не будет сильно отличаться от списка Орлова, URA.RU писало уже тогда.

В ходе возобновившихся консультаций свердловские миллиардеры, ранее уже договорившиеся с Орловым (еще когда он имел такие полномочия), отказались снимать своих кандидатов с праймериз «Единой России». Также, по последней информации, на прошлой неделе Орлов повторно пытался убедить шефа, что его список сбалансированный. Финальный разговор по поводу фамилий у Куйвашева прошел прямо перед его вылетом в Узбекистан, вечером 21 апреля — с его «политическим» замом Олегом Чемезовым.