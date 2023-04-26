26 апреля 2023

Курганцы начали собирать робота для борьбы с танками НАТО. Видео

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Робот поможет в борьбе с вражескими танками и разминировании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кургане начали собирать робота для борьбы с танками НАТО (Leopard, Abrams, Challenger) и разведки на фронте. Об этом автор идеи сообщил в социальных сетях.

«Всем привет! К нам пришли вот такие гусеницы. Вставим колеса, переделаем валы. Примерно таких размеров будет наш будущий робот», — сказал конструктор на видео, опубликованном в группе «СВО Пересвет» в соцсети «ВКонтакте». В роботе используются гусеницы, предназначенные для снегоуборщика.

По словам разработчиков, помимо борьбы с вражескими танками наземный робот будет способен заниматься разведкой и разминированием. Для покупки комплектующих открыт сбор.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана планируют создать робота для борьбы с танками НАТО в зоне спецоперации на Украине. Его будут собирать из комплектующих, которые купят на деньги благотворителей.

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В Кургане начали собирать робота для борьбы с танками НАТО (Leopard, Abrams, Challenger) и разведки на фронте. Об этом автор идеи сообщил в социальных сетях. «Всем привет! К нам пришли вот такие гусеницы. Вставим колеса, переделаем валы. Примерно таких размеров будет наш будущий робот», — сказал конструктор на видео, опубликованном в группе «СВО Пересвет» в соцсети «ВКонтакте». В роботе используются гусеницы, предназначенные для снегоуборщика. По словам разработчиков, помимо борьбы с вражескими танками наземный робот будет способен заниматься разведкой и разминированием. Для покупки комплектующих открыт сбор. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана планируют создать робота для борьбы с танками НАТО в зоне спецоперации на Украине. Его будут собирать из комплектующих, которые купят на деньги благотворителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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