Владелец пилорамы, с которой начался пожар в Сосьве, сам явился в полицию

Владелец пилорамы в Сосьве (Свердловская область), с которой, предположительно, и начался пожар 25 апреля, сам явился в полицию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что он сбежал.
«Кто-то говорил, что я сбежал, но я сам пришел в полицию. У меня нет предположений, что произошло. С этим полиция разбирается», — цитирует Е1 владельца местной пилорамы.
В Сосьве 25 апреля вспыхнул масштабный пожар, во время которого сгорели больше 90 домов. По предварительным данным, он начался из-за нарушения техники безопасности при сжигании опилок на лесопилке. Ранее telegram-канал Shot сообщил о том, что ее владелец ИП «Мамедов» Мамедолиев Натиг Оглы сбежал из города. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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