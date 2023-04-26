Владелец пилорамы, с которой начался пожар в Сосьве, сам явился в полицию

26 апреля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, пожар в Сосьве начался с лесопилки, где неосторожно жгли опилки Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Владелец пилорамы в Сосьве (Свердловская область), с которой, предположительно, и начался пожар 25 апреля, сам явился в полицию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что он сбежал. «Кто-то говорил, что я сбежал, но я сам пришел в полицию. У меня нет предположений, что произошло. С этим полиция разбирается», — цитирует Е1 владельца местной пилорамы. В Сосьве 25 апреля вспыхнул масштабный пожар, во время которого сгорели больше 90 домов. По предварительным данным, он начался из-за нарушения техники безопасности при сжигании опилок на лесопилке. Ранее telegram-канал Shot сообщил о том, что ее владелец ИП «Мамедов» Мамедолиев Натиг Оглы сбежал из города. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.

Владелец пилорамы в Сосьве (Свердловская область), с которой, предположительно, и начался пожар 25 апреля, сам явился в полицию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что он сбежал. «Кто-то говорил, что я сбежал, но я сам пришел в полицию. У меня нет предположений, что произошло. С этим полиция разбирается», — цитирует Е1 владельца местной пилорамы. В Сосьве 25 апреля вспыхнул масштабный пожар, во время которого сгорели больше 90 домов. По предварительным данным, он начался из-за нарушения техники безопасности при сжигании опилок на лесопилке. Ранее telegram-канал Shot сообщил о том, что ее владелец ИП «Мамедов» Мамедолиев Натиг Оглы сбежал из города. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.