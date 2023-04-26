Владелец пилорамы, с которой начался пожар в Сосьве, сам явился в полицию

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Екатеринбургское лесничество во время подготовки к летнему пожароопасному сезону. Екатеринбург, деревья, лесопилка, бревна, древесина, пилорама, лесничество, обработка древесины
По предварительным данным, пожар в Сосьве начался с лесопилки, где неосторожно жгли опилки Фото:
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Пожары в Свердловской области

Владелец пилорамы в Сосьве (Свердловская область), с которой, предположительно, и начался пожар 25 апреля, сам явился в полицию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что он сбежал.

«Кто-то говорил, что я сбежал, но я сам пришел в полицию. У меня нет предположений, что произошло. С этим полиция разбирается», — цитирует Е1 владельца местной пилорамы.

В Сосьве 25 апреля вспыхнул масштабный пожар, во время которого сгорели больше 90 домов. По предварительным данным, он начался из-за нарушения техники безопасности при сжигании опилок на лесопилке. Ранее telegram-канал Shot сообщил о том, что ее владелец ИП «Мамедов» Мамедолиев Натиг Оглы сбежал из города. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.

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Владелец пилорамы в Сосьве (Свердловская область), с которой, предположительно, и начался пожар 25 апреля, сам явился в полицию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что он сбежал. «Кто-то говорил, что я сбежал, но я сам пришел в полицию. У меня нет предположений, что произошло. С этим полиция разбирается», — цитирует Е1 владельца местной пилорамы. В Сосьве 25 апреля вспыхнул масштабный пожар, во время которого сгорели больше 90 домов. По предварительным данным, он начался из-за нарушения техники безопасности при сжигании опилок на лесопилке. Ранее telegram-канал Shot сообщил о том, что ее владелец ИП «Мамедов» Мамедолиев Натиг Оглы сбежал из города. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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