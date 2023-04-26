Рогов заявил о перегруппировке сил ВСУ

Рогов: ВСУ совершают переброску войск в Запорожскую область

26 апреля 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

ВСУ перебрасывают дополнительные силы на запорожское направление, заявил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ перебрасывают на подконтрольную Украине часть Запорожской области войска из центральной части страны. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинское командование отдало приказ о перемещении войск ВСУ на линию фронта в Запорожскую область», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что переброске подвергаются войска, которые ранее базировались в центральной части Украины. До сих пор приоритет отдавался бригадам из Западной Украины. Рогов отметил, что перегруппировка ВСУ должна завершиться до 30 апреля. Ранее также сообщалось, что ВСУ продолжают переброски свежих резервов в Бахмут (Артемовск) для удержания города. Также украинская армия отправляет на запорожское направление расчеты дальнобойного оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», которые могут быть использованы для нанесения ударов по Крыму, передает Nation News.

ВСУ перебрасывают на подконтрольную Украине часть Запорожской области войска из центральной части страны. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинское командование отдало приказ о перемещении войск ВСУ на линию фронта в Запорожскую область», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что переброске подвергаются войска, которые ранее базировались в центральной части Украины. До сих пор приоритет отдавался бригадам из Западной Украины. Рогов отметил, что перегруппировка ВСУ должна завершиться до 30 апреля. Ранее также сообщалось, что ВСУ продолжают переброски свежих резервов в Бахмут (Артемовск) для удержания города. Также украинская армия отправляет на запорожское направление расчеты дальнобойного оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», которые могут быть использованы для нанесения ударов по Крыму, передает Nation News.