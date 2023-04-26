В МИД Украины подтвердили весеннее контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ состоится весной, но конкретная дата начала активных действий будет оставаться в секрете. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Контрнаступление ВСУ намечено на весну этого года», — передает слова Кулебы итальянский телеканал Sky Tg24. Он подчеркнул, что конкретная дата начала наступления останется в секрете, чтобы не предоставлять лишней информации для российской разведки. В ВСУ сейчас идет масштабная подготовка войск, которая должна позволить Украине провести мощное контрнаступление с целью возврата всех утраченных территорий, заключил Кулеба.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» спрогнозировал начало украинского наступления после 2 мая. По его словам, к этому времени дожди на Украине должны прекратиться, а почва подсохнуть, что даст благоприятные условия для наступления украинских войск. По мнению военного журналиста Александра Шарковского, провал наступления ВСУ может сказаться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада, передает Life.
Контрнаступление ВСУ состоится весной, но конкретная дата начала активных действий будет оставаться в секрете. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Контрнаступление ВСУ намечено на весну этого года», — передает слова Кулебы итальянский телеканал Sky Tg24. Он подчеркнул, что конкретная дата начала наступления останется в секрете, чтобы не предоставлять лишней информации для российской разведки. В ВСУ сейчас идет масштабная подготовка войск, которая должна позволить Украине провести мощное контрнаступление с целью возврата всех утраченных территорий, заключил Кулеба. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» спрогнозировал начало украинского наступления после 2 мая. По его словам, к этому времени дожди на Украине должны прекратиться, а почва подсохнуть, что даст благоприятные условия для наступления украинских войск. По мнению военного журналиста Александра Шарковского, провал наступления ВСУ может сказаться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада, передает Life.