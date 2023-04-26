В МИД Украины подтвердили весеннее контрнаступление ВСУ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
В рядах армии Украины идет масштабная подготовка к контрнаступлению, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ состоится весной, но конкретная дата начала активных действий будет оставаться в секрете. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Контрнаступление ВСУ намечено на весну этого года», — передает слова Кулебы итальянский телеканал Sky Tg24. Он подчеркнул, что конкретная дата начала наступления останется в секрете, чтобы не предоставлять лишней информации для российской разведки. В ВСУ сейчас идет масштабная подготовка войск, которая должна позволить Украине провести мощное контрнаступление с целью возврата всех утраченных территорий, заключил Кулеба.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» спрогнозировал начало украинского наступления после 2 мая. По его словам, к этому времени дожди на Украине должны прекратиться, а почва подсохнуть, что даст благоприятные условия для наступления украинских войск. По мнению военного журналиста Александра Шарковского, провал наступления ВСУ может сказаться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада, передает Life.

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Контрнаступление ВСУ состоится весной, но конкретная дата начала активных действий будет оставаться в секрете. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Контрнаступление ВСУ намечено на весну этого года», — передает слова Кулебы итальянский телеканал Sky Tg24. Он подчеркнул, что конкретная дата начала наступления останется в секрете, чтобы не предоставлять лишней информации для российской разведки. В ВСУ сейчас идет масштабная подготовка войск, которая должна позволить Украине провести мощное контрнаступление с целью возврата всех утраченных территорий, заключил Кулеба. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» спрогнозировал начало украинского наступления после 2 мая. По его словам, к этому времени дожди на Украине должны прекратиться, а почва подсохнуть, что даст благоприятные условия для наступления украинских войск. По мнению военного журналиста Александра Шарковского, провал наступления ВСУ может сказаться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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