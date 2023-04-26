В МИД Украины подтвердили весеннее контрнаступление ВСУ

26 апреля 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

В рядах армии Украины идет масштабная подготовка к контрнаступлению, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ состоится весной, но конкретная дата начала активных действий будет оставаться в секрете. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Контрнаступление ВСУ намечено на весну этого года», — передает слова Кулебы итальянский телеканал Sky Tg24 . Он подчеркнул, что конкретная дата начала наступления останется в секрете, чтобы не предоставлять лишней информации для российской разведки. В ВСУ сейчас идет масштабная подготовка войск, которая должна позволить Украине провести мощное контрнаступление с целью возврата всех утраченных территорий, заключил Кулеба. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» спрогнозировал начало украинского наступления после 2 мая. По его словам, к этому времени дожди на Украине должны прекратиться, а почва подсохнуть, что даст благоприятные условия для наступления украинских войск. По мнению военного журналиста Александра Шарковского, провал наступления ВСУ может сказаться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада, передает Life .

Контрнаступление ВСУ состоится весной, но конкретная дата начала активных действий будет оставаться в секрете. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Контрнаступление ВСУ намечено на весну этого года», — передает слова Кулебы итальянский телеканал Sky Tg24. Он подчеркнул, что конкретная дата начала наступления останется в секрете, чтобы не предоставлять лишней информации для российской разведки. В ВСУ сейчас идет масштабная подготовка войск, которая должна позволить Украине провести мощное контрнаступление с целью возврата всех утраченных территорий, заключил Кулеба. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» спрогнозировал начало украинского наступления после 2 мая. По его словам, к этому времени дожди на Украине должны прекратиться, а почва подсохнуть, что даст благоприятные условия для наступления украинских войск. По мнению военного журналиста Александра Шарковского, провал наступления ВСУ может сказаться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада, передает Life.