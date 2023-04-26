Вашингтон работал над планом контрнаступления Украины

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США помогали Украине в разработке плана контрнаступления, заявил Кристофер Каволи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США принимали участие в разработке внезапного контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи.

«Мы работали с украинским командованием над внезапностью будущего контрнаступление Украины», — заявил Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США. Трансляция слушаний проходила на youtube-канале U.S. House Armed Services Committee. Он добавил, что украинская армия имеет некоторые слабости, о которых он предпочел умолчать, но подчеркнул, что ВСУ находятся в достаточно выгодной позиции.

Ранее генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал, что ВСУ накануне контрнаступления проходят обучение в Германии, Польше и Великобритании. Британские военные выразили мнение, что украинское наступление обречено на провал, передает «Царьград».

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США принимали участие в разработке внезапного контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи. «Мы работали с украинским командованием над внезапностью будущего контрнаступление Украины», — заявил Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США. Трансляция слушаний проходила на youtube-канале U.S. House Armed Services Committee. Он добавил, что украинская армия имеет некоторые слабости, о которых он предпочел умолчать, но подчеркнул, что ВСУ находятся в достаточно выгодной позиции. Ранее генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал, что ВСУ накануне контрнаступления проходят обучение в Германии, Польше и Великобритании. Британские военные выразили мнение, что украинское наступление обречено на провал, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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