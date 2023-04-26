Вашингтон работал над планом контрнаступления Украины 26 апреля 2023 в 22:50 Размер текста - 17 + США помогали Украине в разработке плана контрнаступления, заявил Кристофер Каволи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США принимали участие в разработке внезапного контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи. «Мы работали с украинским командованием над внезапностью будущего контрнаступление Украины», — заявил Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США. Трансляция слушаний проходила на youtube-канале U.S. House Armed Services Committee . Он добавил, что украинская армия имеет некоторые слабости, о которых он предпочел умолчать, но подчеркнул, что ВСУ находятся в достаточно выгодной позиции. Ранее генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал, что ВСУ накануне контрнаступления проходят обучение в Германии, Польше и Великобритании. Британские военные выразили мнение, что украинское наступление обречено на провал, передает «Царьград». США принимали участие в разработке внезапного контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи. «Мы работали с украинским командованием над внезапностью будущего контрнаступление Украины», — заявил Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США. Трансляция слушаний проходила на youtube-канале U.S. House Armed Services Committee. Он добавил, что украинская армия имеет некоторые слабости, о которых он предпочел умолчать, но подчеркнул, что ВСУ находятся в достаточно выгодной позиции. Ранее генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал, что ВСУ накануне контрнаступления проходят обучение в Германии, Польше и Великобритании. Британские военные выразили мнение, что украинское наступление обречено на провал, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям