Стая собак держит в страхе жителей курганского поселка

По словам местных жителей, животные атакуют прохожих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Варгаши (Курганская область) стая собак набрасывается на прохожих на одной из центральных улиц. При этом, по словам местных жителей, у животных есть хозяин.

«В Варгашах по улице Героев, 9 находится свора собак, более шести голов. Неоднократно писали заявление на гражданина — хозяина собак, он их не привязывает. Собаки кидаются на прохожих. Принимайте меры, отлавливайте», — это сообщение опубликовано на портале «Обратись».

В ответном сообщении специалисты администрации Варгашинского района указали, что если на собаке имеется ошейник, поводок или шлейка, то это значит, что у животного есть хозяин. В таком случае гражданам рекомендовано обратиться с заявлением в административную комиссию муниципалитета для привлечения хозяина собаки к ответственности. В ином случае нужно писать заявление в полицию по факту неконтролируемого выгула животных и установления владельцев. После этого силовики передадут материал в административную комиссию для принятия необходимых мер.

Ранее в Кургане недалеко от элеватора стая бездомных собак напугала местную жительницу. Женщине с ребенком с трудом удалось отбиться от нападения животных.