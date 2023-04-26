26 апреля 2023

Стая собак держит в страхе жителей курганского поселка

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, собака, драка, дворняга, пес, бездомная собака, погоня
По словам местных жителей, животные атакуют прохожих Фото:

В поселке Варгаши (Курганская область) стая собак набрасывается на прохожих на одной из центральных улиц. При этом, по словам местных жителей, у животных есть хозяин.

«В Варгашах по улице Героев, 9 находится свора собак, более шести голов. Неоднократно писали заявление на гражданина — хозяина собак, он их не привязывает. Собаки кидаются на прохожих. Принимайте меры, отлавливайте», — это сообщение опубликовано на портале «Обратись».

В ответном сообщении специалисты администрации Варгашинского района указали, что если на собаке имеется ошейник, поводок или шлейка, то это значит, что у животного есть хозяин. В таком случае гражданам рекомендовано обратиться с заявлением в административную комиссию муниципалитета для привлечения хозяина собаки к ответственности. В ином случае нужно писать заявление в полицию по факту неконтролируемого выгула животных и установления владельцев. После этого силовики передадут материал в административную комиссию для принятия необходимых мер.

Ранее в Кургане недалеко от элеватора стая бездомных собак напугала местную жительницу. Женщине с ребенком с трудом удалось отбиться от нападения животных.

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В поселке Варгаши (Курганская область) стая собак набрасывается на прохожих на одной из центральных улиц. При этом, по словам местных жителей, у животных есть хозяин. «В Варгашах по улице Героев, 9 находится свора собак, более шести голов. Неоднократно писали заявление на гражданина — хозяина собак, он их не привязывает. Собаки кидаются на прохожих. Принимайте меры, отлавливайте», — это сообщение опубликовано на портале «Обратись». В ответном сообщении специалисты администрации Варгашинского района указали, что если на собаке имеется ошейник, поводок или шлейка, то это значит, что у животного есть хозяин. В таком случае гражданам рекомендовано обратиться с заявлением в административную комиссию муниципалитета для привлечения хозяина собаки к ответственности. В ином случае нужно писать заявление в полицию по факту неконтролируемого выгула животных и установления владельцев. После этого силовики передадут материал в административную комиссию для принятия необходимых мер. Ранее в Кургане недалеко от элеватора стая бездомных собак напугала местную жительницу. Женщине с ребенком с трудом удалось отбиться от нападения животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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