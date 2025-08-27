Жители Курганской области вырастили тыкву-великана
Гигантскую тыкву вырастили жители Курганской области. Ее невозможно обхватить двумя руками, а ребенок может даже спрятаться за огромным плодом. Сообщение с фотографиями тыквы садоводы прислали в редакцию URA.RU.
«Мега-тыква. Выращена в Звериноголовском Курганской области», — написали курганцы.
Ранее жители Курганской области уже удивляли рекордными урожаями. К примеру, в микрорайоне Глинки курганцы вырастили подсолнух высотой четыре метра.
