Гигантскую тыкву вырастили курганцы. Фото

Жители Курганской области вырастили тыкву-великана
Жители Курганской области вырастили тыкву-великана

Гигантскую тыкву вырастили жители Курганской области. Ее невозможно обхватить двумя руками, а ребенок может даже спрятаться за огромным плодом. Сообщение с фотографиями тыквы садоводы прислали в редакцию URA.RU.

«Мега-тыква. Выращена в Звериноголовском Курганской области», — написали курганцы.

Ранее жители Курганской области уже удивляли рекордными урожаями. К примеру, в микрорайоне Глинки курганцы вырастили подсолнух высотой четыре метра.

