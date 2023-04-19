В Кургане стая собак напугала мать и ребенка

В Кургане бездомные собаки напугали мать и ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане недалеко от элеватора стая бездомных собак напугала жительницу дома №7 с проспекта Машиностроителей. Женщина вместе с ребенком с трудом отбилась от нападения собак. О случившемся горожанка написала в жалобе на портале «Обратись».

«На моего ребенка напали собаки около территории элеватора. Хорошо, что прохожие помогли отогнать одну из агрессивных собак. Пожалуйста, примите меры», — написала в обращении жительница Кургана.

Представители департамента развития городского хозяйства администрации Кургана рассказали в ответе на сайте «Обратись», что сотрудники приюта для бездомных животных выезжали на место. Им удалось отловить одну собаку. Также, вблизи элеватора специалисты установили клетку-ловушку, чтобы поймать агрессивное животное, уточнили представители ведомства.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана с помощью сумки отбилась от нападения бродячих собак. Животные обитали за магазином «Метрополис» на улице Садовая.