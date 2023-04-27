Генпрокурор Краснов хочет обязать губернаторов отчитываться о безопасности школ

27 апреля 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Инициативу Игорь Краснов озвучил перед Совфедом Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации В России необходимо обязать губернаторов отчитываться о безопасности школ на вверенных им территориях. С таким заявлением выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в рамках выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации. «Предлагаю дополнить перечень показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, включив в него критерий доступности и безопасности объектов образования. <…> Если инициатива будет одобрена, то главы регионов, не проявившие заботы о школах, при отчетах перед руководством страны, извините за каламбур, получат двойки», — сказал Игорь Краснов. Трансляция выступления велась на rutube-канале Совета Федерации. В своей речи Краснов также призвал усилить защиту регионов РФ из-за терактов Киева. Кроме того, он заявил о намерении обеспечить безопасность на выборах в новых регионах страны. Для этого генпрокурор уже дал необходимые поручения подчиненным.

В России необходимо обязать губернаторов отчитываться о безопасности школ на вверенных им территориях. С таким заявлением выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в рамках выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации. «Предлагаю дополнить перечень показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, включив в него критерий доступности и безопасности объектов образования. <…> Если инициатива будет одобрена, то главы регионов, не проявившие заботы о школах, при отчетах перед руководством страны, извините за каламбур, получат двойки», — сказал Игорь Краснов. Трансляция выступления велась на rutube-канале Совета Федерации. В своей речи Краснов также призвал усилить защиту регионов РФ из-за терактов Киева. Кроме того, он заявил о намерении обеспечить безопасность на выборах в новых регионах страны. Для этого генпрокурор уже дал необходимые поручения подчиненным.