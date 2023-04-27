Генпрокурор Краснов хочет обязать губернаторов отчитываться о безопасности школ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Краснов. stock, stock, краснов игорь
Инициативу Игорь Краснов озвучил перед Совфедом Фото:

В России необходимо обязать губернаторов отчитываться о безопасности школ на вверенных им территориях. С таким заявлением выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в рамках выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации.

«Предлагаю дополнить перечень показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, включив в него критерий доступности и безопасности объектов образования. <…> Если инициатива будет одобрена, то главы регионов, не проявившие заботы о школах, при отчетах перед руководством страны, извините за каламбур, получат двойки», — сказал Игорь Краснов. Трансляция выступления велась на rutube-канале Совета Федерации.

В своей речи Краснов также призвал усилить защиту регионов РФ из-за терактов Киева. Кроме того, он заявил о намерении обеспечить безопасность на выборах в новых регионах страны. Для этого генпрокурор уже дал необходимые поручения подчиненным.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России необходимо обязать губернаторов отчитываться о безопасности школ на вверенных им территориях. С таким заявлением выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в рамках выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации. «Предлагаю дополнить перечень показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, включив в него критерий доступности и безопасности объектов образования. <…> Если инициатива будет одобрена, то главы регионов, не проявившие заботы о школах, при отчетах перед руководством страны, извините за каламбур, получат двойки», — сказал Игорь Краснов. Трансляция выступления велась на rutube-канале Совета Федерации. В своей речи Краснов также призвал усилить защиту регионов РФ из-за терактов Киева. Кроме того, он заявил о намерении обеспечить безопасность на выборах в новых регионах страны. Для этого генпрокурор уже дал необходимые поручения подчиненным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...