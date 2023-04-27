Тихоокеанский флот успешно уничтожил «субмарину» противника во время учений

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
По «вражеской» субмарине были условно применены реактивные бомбометные установки Фото:

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» нашли и «уничтожили» субмарину условного противника во время учений в Японском море. Об этом сообщает ТОФ.

«В ходе грамотных и оперативных действий личного состава был установлен контакт с подводной лодкой условного противника. По „вражеской“ субмарине были условно применены реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и торпедное оружие», — передает информацию ТОФ РИА Новости.

Уточняется, что центр управления ТОФ получили данные о том, что в Японском море в территориальных водах РФ находится неопознанная подводная лодка. В указанный район были отправлены два корабля, которые справились с задачей об «уничтожении» противника.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале его внезапной проверки. Речь шла о проверке выполнения боевого маневрирования, а также вскрытии подводной обстановки. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с URA.RU заявил, что проверки Тихоокеанского флота начались в рамках укрепления отношений Китая и России в военной сфере.

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Противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» нашли и «уничтожили» субмарину условного противника во время учений в Японском море. Об этом сообщает ТОФ. «В ходе грамотных и оперативных действий личного состава был установлен контакт с подводной лодкой условного противника. По „вражеской“ субмарине были условно применены реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и торпедное оружие», — передает информацию ТОФ РИА Новости. Уточняется, что центр управления ТОФ получили данные о том, что в Японском море в территориальных водах РФ находится неопознанная подводная лодка. В указанный район были отправлены два корабля, которые справились с задачей об «уничтожении» противника. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале его внезапной проверки. Речь шла о проверке выполнения боевого маневрирования, а также вскрытии подводной обстановки. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с URA.RU заявил, что проверки Тихоокеанского флота начались в рамках укрепления отношений Китая и России в военной сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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