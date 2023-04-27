Тихоокеанский флот успешно уничтожил «субмарину» противника во время учений

По «вражеской» субмарине были условно применены реактивные бомбометные установки Фото: Министерство обороны Великобритании

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» нашли и «уничтожили» субмарину условного противника во время учений в Японском море. Об этом сообщает ТОФ.

«В ходе грамотных и оперативных действий личного состава был установлен контакт с подводной лодкой условного противника. По „вражеской“ субмарине были условно применены реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и торпедное оружие», — передает информацию ТОФ РИА Новости.

Уточняется, что центр управления ТОФ получили данные о том, что в Японском море в территориальных водах РФ находится неопознанная подводная лодка. В указанный район были отправлены два корабля, которые справились с задачей об «уничтожении» противника.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале его внезапной проверки. Речь шла о проверке выполнения боевого маневрирования, а также вскрытии подводной обстановки. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с URA.RU заявил, что проверки Тихоокеанского флота начались в рамках укрепления отношений Китая и России в военной сфере.