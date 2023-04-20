Полковник Матвийчук раскрыл истинную причину проверки Тихоокеанского флота

Полковник Матвийчук заявил о проверке Тихоокеанским флот ради дружбы с Китаем

21 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Проверка Тихоокеанского флота прошла из-за учений США, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Проверки Тихоокеанского флота начались в рамках укрепления отношений Китая и России в военной сфере. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Когда американцы и Южная корея начали учения на Дальнем Востоке, китайцы сразу начали воздушные учения, мы тут же начали учения своего Тихоокеанского флота. Это говорит о том, что мы как союзнические силы видим проблему одним взглядом и мы их решаем вместе. Я думаю, что это перерастет во что-то большее. Военно-техническое сотрудничество по поводу разработки оружия у нас идет уже лет 50. У нас и у Китая есть хорошие наработки. Существует военное сотрудничество в космосе. Я имею в виду спутники-разведчики. Я думаю, что это перспективное направление, которое может принести пользу и для Китая, и для нас», — сказал Анатолий Матвийчук. Полковник подчеркнул, что Китай и Россия имеют тесные связи в различных сферах. «Мы не говорим о создании какого-то военного союза. Наш президент [Владимир Путин] и [лидер Китая] Си Цзиньпин высказались о том, что это устаревшая форма сотрудничества. Мы говорим о единении с точки зрения взгляда на устройство этого мира. Чтобы этот мир устроить так, как мы желаем, необходимо сотрудничать в политической сфере, в экономической сфере, в финансовой сфере и, конечно же, военной. Мы неоднократно проводили учения на нашей территории, в Китае и привлекали воздушно-десантные войска, авиацию, флот. То есть у нас совместное видение развития Вооруженных сил, совместное решение проблем подготовки войск», — объяснил собеседник URA.RU. Владимир Путин указал на приоритетность задачи по развитию Тихоокеанского флота. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале его внезапной проверки. Во время учений ТОФ командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц был снят с должности. Теперь он будет координировать работу центров спортивной подготовки и патриотического воспитания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проверки Тихоокеанского флота начались в рамках укрепления отношений Китая и России в военной сфере. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Когда американцы и Южная корея начали учения на Дальнем Востоке, китайцы сразу начали воздушные учения, мы тут же начали учения своего Тихоокеанского флота. Это говорит о том, что мы как союзнические силы видим проблему одним взглядом и мы их решаем вместе. Я думаю, что это перерастет во что-то большее. Военно-техническое сотрудничество по поводу разработки оружия у нас идет уже лет 50. У нас и у Китая есть хорошие наработки. Существует военное сотрудничество в космосе. Я имею в виду спутники-разведчики. Я думаю, что это перспективное направление, которое может принести пользу и для Китая, и для нас», — сказал Анатолий Матвийчук. Полковник подчеркнул, что Китай и Россия имеют тесные связи в различных сферах. «Мы не говорим о создании какого-то военного союза. Наш президент [Владимир Путин] и [лидер Китая] Си Цзиньпин высказались о том, что это устаревшая форма сотрудничества. Мы говорим о единении с точки зрения взгляда на устройство этого мира. Чтобы этот мир устроить так, как мы желаем, необходимо сотрудничать в политической сфере, в экономической сфере, в финансовой сфере и, конечно же, военной. Мы неоднократно проводили учения на нашей территории, в Китае и привлекали воздушно-десантные войска, авиацию, флот. То есть у нас совместное видение развития Вооруженных сил, совместное решение проблем подготовки войск», — объяснил собеседник URA.RU. Владимир Путин указал на приоритетность задачи по развитию Тихоокеанского флота. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале его внезапной проверки. Во время учений ТОФ командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц был снят с должности. Теперь он будет координировать работу центров спортивной подготовки и патриотического воспитания.