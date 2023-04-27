В Польше сравнили контрнаступление ВСУ с Курской битвой

27 апреля 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Курскую битву времен Второй мировой и контрнаступление ВСУ объединяют несколько факторов, уточнили польские журналисты Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно сравнить с Курской битвой времен Второй мировой войны, когда СССР противостоял Германии. Такую аналогию приводит редакция польской газеты Mysl Polska. «По поводу контрнаступления ВСУ. Мы имеем дело с аналогией, с 1943 годом и подготовкой германской армии к наступательной операции „Цитадель“, результатом которой стало прорывное столкновение Второй мировой войны — Курская битва», — пишут авторы материала польской газеты . В качестве сравнения журналисты приводят несколько схожих факторов. Текущее и прошлое боевое столкновение объединяет фактор поставки нового оборудования одной из сторон и проблема с его эксплуатацией. Также на каждую из битв влиял погодный фактор, который доставлял неприятности одному из участников конфликта. Наконец, уточняют польские авторы газеты, в украинском наступлении будет преобладать командное взаимодействие. Оно разделится на несколько отдельных операций. Ранее в Австрии заявили, что в ходе своего наступления, Украина не сможет преодолеть «миллионы российских мин». Украина анонсировала весеннее контрнаступление. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока нет точной даты, но наступление точно состоится. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, пишет Life . Историк Джордж Либмэн предложил дать РФ то, что ей нужно для завершения СВО, пишет MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно сравнить с Курской битвой времен Второй мировой войны, когда СССР противостоял Германии. Такую аналогию приводит редакция польской газеты Mysl Polska. «По поводу контрнаступления ВСУ. Мы имеем дело с аналогией, с 1943 годом и подготовкой германской армии к наступательной операции „Цитадель“, результатом которой стало прорывное столкновение Второй мировой войны — Курская битва», — пишут авторы материала польской газеты. В качестве сравнения журналисты приводят несколько схожих факторов. Текущее и прошлое боевое столкновение объединяет фактор поставки нового оборудования одной из сторон и проблема с его эксплуатацией. Также на каждую из битв влиял погодный фактор, который доставлял неприятности одному из участников конфликта. Наконец, уточняют польские авторы газеты, в украинском наступлении будет преобладать командное взаимодействие. Оно разделится на несколько отдельных операций. Ранее в Австрии заявили, что в ходе своего наступления, Украина не сможет преодолеть «миллионы российских мин». Украина анонсировала весеннее контрнаступление. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока нет точной даты, но наступление точно состоится. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев перебрасывает войска в Запорожскую область, пишет Life. Историк Джордж Либмэн предложил дать РФ то, что ей нужно для завершения СВО, пишет MK.RU.