Полпред Якушев выступил с важным обращением к уральским депутатам

27 апреля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поздравил парламентариев УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента России Владимир Якушев поздравил парламентариев Уральского федерального округа с праздником, сообщает полпредство. 27 апреля в стране отмечают День российского парламентаризма. «Вы вносите значительный вклад в развитие Отечества. Обеспечиваете надежный правовой фундамент для реализации масштабных национальных проектов и повышения качества жизни людей. Принимаете важнейшие документы, которые определяют векторы развития страны, укрепляют экономику, повышают обороноспособность и нацбезопасность. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в осуществлении всех планов и начинаний!» — говорится в сообщении пресс-службы полпреда. 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Праздник был установлен федеральным законом, который подписал президент России 27 июня 2012 года. 27 апреля по старому стилю (10 мая по новому стилю) 1906 года начала свою работу Государственная Дума.

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев поздравил парламентариев Уральского федерального округа с праздником, сообщает полпредство. 27 апреля в стране отмечают День российского парламентаризма. «Вы вносите значительный вклад в развитие Отечества. Обеспечиваете надежный правовой фундамент для реализации масштабных национальных проектов и повышения качества жизни людей. Принимаете важнейшие документы, которые определяют векторы развития страны, укрепляют экономику, повышают обороноспособность и нацбезопасность. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в осуществлении всех планов и начинаний!» — говорится в сообщении пресс-службы полпреда. 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Праздник был установлен федеральным законом, который подписал президент России 27 июня 2012 года. 27 апреля по старому стилю (10 мая по новому стилю) 1906 года начала свою работу Государственная Дума.