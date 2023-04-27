Немецкий наемник назвал главную проблему ВСУ

Немецкий наемник Йонас Краценберг: проблема ВСУ в том, что армия состоит только из пехоты
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Военные контракты Украины с иностранными добровольцами не соблюдаются, отметил немецкий солдат Фото:
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Главная проблема ВСУ заключается в том, что их боевая сила состоит только из пехоты. Таким мнением поделился немецкий наемник Йонас Краценберг, воевавший на стороне Украины, в интервью газете Augsburger Allgemeine.

«Главная проблема заключалась в том, что части состояли только из пехоты. У нас не было ни боевых машин, ни артиллерии. Не было свободы для собственных структур. Украинцы не терпели личной инициативы», — сказал солдат в интервью.

Он отметил, что Украина мало заинтересована в том, чтобы что-то предлагать добровольцам из других стран, дабы одержать победу. «Даже контракты, которые мы должны были подписать, не соблюдались», — добавил Йонас Краценберг.

По мнению украинского генерала, у ВСУ никогда не будет достаточно живой силы. Также системы ПВО Украины могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю 2023 года. Это повлияет на способность российской авиации проникать вглубь территории Украины.

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Главная проблема ВСУ заключается в том, что их боевая сила состоит только из пехоты. Таким мнением поделился немецкий наемник Йонас Краценберг, воевавший на стороне Украины, в интервью газете Augsburger Allgemeine. «Главная проблема заключалась в том, что части состояли только из пехоты. У нас не было ни боевых машин, ни артиллерии. Не было свободы для собственных структур. Украинцы не терпели личной инициативы», — сказал солдат в интервью. Он отметил, что Украина мало заинтересована в том, чтобы что-то предлагать добровольцам из других стран, дабы одержать победу. «Даже контракты, которые мы должны были подписать, не соблюдались», — добавил Йонас Краценберг. По мнению украинского генерала, у ВСУ никогда не будет достаточно живой силы. Также системы ПВО Украины могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю 2023 года. Это повлияет на способность российской авиации проникать вглубь территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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