Главная проблема ВСУ заключается в том, что их боевая сила состоит только из пехоты. Таким мнением поделился немецкий наемник Йонас Краценберг, воевавший на стороне Украины, в интервью газете
«Главная проблема заключалась в том, что части состояли только из пехоты. У нас не было ни боевых машин, ни артиллерии. Не было свободы для собственных структур. Украинцы не терпели личной инициативы», — сказал солдат в интервью.
Он отметил, что Украина мало заинтересована в том, чтобы что-то предлагать добровольцам из других стран, дабы одержать победу. «Даже контракты, которые мы должны были подписать, не соблюдались», — добавил Йонас Краценберг.
По мнению украинского генерала, у ВСУ никогда не будет достаточно живой силы. Также системы ПВО Украины могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю 2023 года. Это повлияет на способность российской авиации проникать вглубь территории Украины.
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