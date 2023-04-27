Немецкий наемник назвал главную проблему ВСУ

Немецкий наемник Йонас Краценберг: проблема ВСУ в том, что армия состоит только из пехоты

27 апреля 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Военные контракты Украины с иностранными добровольцами не соблюдаются, отметил немецкий солдат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главная проблема ВСУ заключается в том, что их боевая сила состоит только из пехоты. Таким мнением поделился немецкий наемник Йонас Краценберг, воевавший на стороне Украины, в интервью газете Augsburger Allgemeine . «Главная проблема заключалась в том, что части состояли только из пехоты. У нас не было ни боевых машин, ни артиллерии. Не было свободы для собственных структур. Украинцы не терпели личной инициативы», — сказал солдат в интервью. Он отметил, что Украина мало заинтересована в том, чтобы что-то предлагать добровольцам из других стран, дабы одержать победу. «Даже контракты, которые мы должны были подписать, не соблюдались», — добавил Йонас Краценберг. По мнению украинского генерала, у ВСУ никогда не будет достаточно живой силы. Также системы ПВО Украины могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю 2023 года. Это повлияет на способность российской авиации проникать вглубь территории Украины.

Главная проблема ВСУ заключается в том, что их боевая сила состоит только из пехоты. Таким мнением поделился немецкий наемник Йонас Краценберг, воевавший на стороне Украины, в интервью газете Augsburger Allgemeine. «Главная проблема заключалась в том, что части состояли только из пехоты. У нас не было ни боевых машин, ни артиллерии. Не было свободы для собственных структур. Украинцы не терпели личной инициативы», — сказал солдат в интервью. Он отметил, что Украина мало заинтересована в том, чтобы что-то предлагать добровольцам из других стран, дабы одержать победу. «Даже контракты, которые мы должны были подписать, не соблюдались», — добавил Йонас Краценберг. По мнению украинского генерала, у ВСУ никогда не будет достаточно живой силы. Также системы ПВО Украины могут остаться без боеприпасов уже к 23 маю 2023 года. Это повлияет на способность российской авиации проникать вглубь территории Украины.