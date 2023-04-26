На оборонный завод, глава которого задержан по делу о растрате, ищут людей 27 апреля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 + На завод «Исеть» ищут инженеров-технологов (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завод электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область), генеральный директор которого Малик Гайсин задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями и присвоении или растрате, объявил о поиске инженера-технолога. Объявление опубликовано в telegram-канале KU66.RU. «В службу главного технолога требуется инженер-технолог в бюро пластмасс и бюро штампов. Предприятие оборонно-промышленного комплекса. Предоставляется бронь!» — говорится в объявлении. В обязанности инженеров-технологов входят разработка технологической документации, техзаданий, контроль технической дисциплины, проверка материалов на прочность. Кандидаты должны иметь высшее образование по технической специальности и уметь пользоваться компьютером и программами Word, Excel, Компас. Трудоустройство официальное, зарплата белая — состоит из оклада и премии, на предприятии есть столовая. Завод «Исеть» производит электрические соединители. Ранее стало известно о задержании гендиректора предприятия Малика Гайсина. Источник URA.RU отмечал, что причиной претензий к бизнесмену может быть то, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу. Завод электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область), генеральный директор которого Малик Гайсин задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями и присвоении или растрате, объявил о поиске инженера-технолога. Объявление опубликовано в telegram-канале KU66.RU. «В службу главного технолога требуется инженер-технолог в бюро пластмасс и бюро штампов. Предприятие оборонно-промышленного комплекса. Предоставляется бронь!» — говорится в объявлении. В обязанности инженеров-технологов входят разработка технологической документации, техзаданий, контроль технической дисциплины, проверка материалов на прочность. Кандидаты должны иметь высшее образование по технической специальности и уметь пользоваться компьютером и программами Word, Excel, Компас. Трудоустройство официальное, зарплата белая — состоит из оклада и премии, на предприятии есть столовая. Завод «Исеть» производит электрические соединители. Ранее стало известно о задержании гендиректора предприятия Малика Гайсина. Источник URA.RU отмечал, что причиной претензий к бизнесмену может быть то, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям