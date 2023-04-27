Пушилин: Запад заставит Украину начать контрнаступление

27 апреля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Пушилин сомневается, что наступление ВСУ начнется в мае Фото: Георгий Бергал © URA.RU Запад заставит Киев начать контрнаступление, чтобы «отработать» полученное финансирование. Такое мнение выразил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Даже если украинский режим не захочет и даже если будет осознание провальности этих действий (контрнаступления — прим. URA.RU), то его заставят. <…> Очень серьезное финансирование, очень серьезная помощь была выделена, причем не только со стороны США, но еще из ряда европейских стран, поэтому их [полученные средства] нужно отрабатывать», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». При этом он выразил сомнение, что Украина попытается пойти в контрнаступление в начале мая. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ стягивают свои силы в районе Гуляйполе Запорожской области. По его мнению, украинская армия может предпринять попытку форсирования Днепра в районе Новой Каховки (Херсонская область) и Энергодара (Запорожская). Известно, что в разработке плана внезапного контрнаступления ВСУ принимал участие Вашингтон. НАТО планирует завершить СВО в этом году, рассказывал в беседе с URA.RU политолог Владимир Брутер.

Запад заставит Киев начать контрнаступление, чтобы «отработать» полученное финансирование. Такое мнение выразил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Даже если украинский режим не захочет и даже если будет осознание провальности этих действий (контрнаступления — прим. URA.RU), то его заставят. <…> Очень серьезное финансирование, очень серьезная помощь была выделена, причем не только со стороны США, но еще из ряда европейских стран, поэтому их [полученные средства] нужно отрабатывать», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». При этом он выразил сомнение, что Украина попытается пойти в контрнаступление в начале мая. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ стягивают свои силы в районе Гуляйполе Запорожской области. По его мнению, украинская армия может предпринять попытку форсирования Днепра в районе Новой Каховки (Херсонская область) и Энергодара (Запорожская). Известно, что в разработке плана внезапного контрнаступления ВСУ принимал участие Вашингтон. НАТО планирует завершить СВО в этом году, рассказывал в беседе с URA.RU политолог Владимир Брутер.