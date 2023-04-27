Пушилин: армия РФ отрезала снабжение ВСУ в Бахмуте

Российская армия взяла под контроль участок трассы Бахмута в направлении Храмова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ взяли под контроль последний участок трассы, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляли снабжение в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем [российских войск]. Это была последняя дорога [где украинские силы осуществляли снабжение]», — заявил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что бойцы из ЧВК «Вагнер» продавили оборону Украины в Бахмуте. Также они ведут активные боевые действия в центральной части города.
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