Собчак посочувствовала задержанной Блиновской

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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак надеется, что проблема Блиновской решится Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Несмотря на скандальное интервью блогера Елены Блиновской у журналистки Ксении Собчак, она выразила поддержку задержанному автору «Марафона желаний». На Блиновскую заведено уголовное дело по факту неуплаты налогов в размере 918 млн рублей.

«Как вы знаете из моего интервью, я не поклонница Блиновской, но хочу выразить поддержку», — сказала Ксения Собчак в своем telegram-канале. Она выразила надежду, что проблемы блогера разрешатся.

Ранее URA.RU писало, что блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская в интервью с журналистской Ксенией Собчак резко отреагировала на вопрос телеведущей и заявила, что плюнет ей в лицо и скинет за борт. В настоящее время Блиновскую задержали на границе России за неуплату налогов почти в миллиард рублей. Пользователи социальных сетей обрадовались происшествию, отметив, что задержание блогера должно было произойти еще раньше.

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Несмотря на скандальное интервью блогера Елены Блиновской у журналистки Ксении Собчак, она выразила поддержку задержанному автору «Марафона желаний». На Блиновскую заведено уголовное дело по факту неуплаты налогов в размере 918 млн рублей. «Как вы знаете из моего интервью, я не поклонница Блиновской, но хочу выразить поддержку», — сказала Ксения Собчак в своем telegram-канале. Она выразила надежду, что проблемы блогера разрешатся. Ранее URA.RU писало, что блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская в интервью с журналистской Ксенией Собчак резко отреагировала на вопрос телеведущей и заявила, что плюнет ей в лицо и скинет за борт. В настоящее время Блиновскую задержали на границе России за неуплату налогов почти в миллиард рублей. Пользователи социальных сетей обрадовались происшествию, отметив, что задержание блогера должно было произойти еще раньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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