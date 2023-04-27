Собчак посочувствовала задержанной Блиновской

27 апреля 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак надеется, что проблема Блиновской решится Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Несмотря на скандальное интервью блогера Елены Блиновской у журналистки Ксении Собчак, она выразила поддержку задержанному автору «Марафона желаний». На Блиновскую заведено уголовное дело по факту неуплаты налогов в размере 918 млн рублей. «Как вы знаете из моего интервью, я не поклонница Блиновской, но хочу выразить поддержку», — сказала Ксения Собчак в своем telegram-канале. Она выразила надежду, что проблемы блогера разрешатся. Ранее URA.RU писало, что блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская в интервью с журналистской Ксенией Собчак резко отреагировала на вопрос телеведущей и заявила, что плюнет ей в лицо и скинет за борт. В настоящее время Блиновскую задержали на границе России за неуплату налогов почти в миллиард рублей. Пользователи социальных сетей обрадовались происшествию, отметив, что задержание блогера должно было произойти еще раньше.

Несмотря на скандальное интервью блогера Елены Блиновской у журналистки Ксении Собчак, она выразила поддержку задержанному автору «Марафона желаний». На Блиновскую заведено уголовное дело по факту неуплаты налогов в размере 918 млн рублей. «Как вы знаете из моего интервью, я не поклонница Блиновской, но хочу выразить поддержку», — сказала Ксения Собчак в своем telegram-канале. Она выразила надежду, что проблемы блогера разрешатся. Ранее URA.RU писало, что блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская в интервью с журналистской Ксенией Собчак резко отреагировала на вопрос телеведущей и заявила, что плюнет ей в лицо и скинет за борт. В настоящее время Блиновскую задержали на границе России за неуплату налогов почти в миллиард рублей. Пользователи социальных сетей обрадовались происшествию, отметив, что задержание блогера должно было произойти еще раньше.