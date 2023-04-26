26 апреля 2023

В ХМАО готовят к открытию магазин Zara под новым брендом

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые вывески магазинов группы Inditex в тц Гринвич. Екатеринбург, maag
В Сургуте готовится к открытию магазин Maag Фото:
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В Сургуте готовится к открытию магазин Zara в торговом центре «Аура». Торговая точка откроется под брендом Maag, сообщила URA.RU представитель ТЦ.

«[Магазин] готовится к открытию. Но когда именно будет открытие, пока неизвестно», — сообщила журналисту агентства администратор торгового центра. URA.RU направило запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Также в торговом центре уточняют, что вскоре у них планируется открытие еще двух магазинов под новыми брендами. «Уже скоро в нашем ТРЦ состоятся открытия, которые все так долго ждали! Магазины DUB и VILET откроют свои двери для наших гостей», — говорится в группе «Ауры» «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, ранее ушедшие из РФ, откроются под новыми брендами в Москве 27 апреля. Pull & Bear будет носить название Dub, а Stradivarius откроется под брендом Vilet.

Иностранные компании приостановили деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

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В Сургуте готовится к открытию магазин Zara в торговом центре «Аура». Торговая точка откроется под брендом Maag, сообщила URA.RU представитель ТЦ. «[Магазин] готовится к открытию. Но когда именно будет открытие, пока неизвестно», — сообщила журналисту агентства администратор торгового центра. URA.RU направило запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Также в торговом центре уточняют, что вскоре у них планируется открытие еще двух магазинов под новыми брендами. «Уже скоро в нашем ТРЦ состоятся открытия, которые все так долго ждали! Магазины DUB и VILET откроют свои двери для наших гостей», — говорится в группе «Ауры» «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, ранее ушедшие из РФ, откроются под новыми брендами в Москве 27 апреля. Pull & Bear будет носить название Dub, а Stradivarius откроется под брендом Vilet. Иностранные компании приостановили деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.
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