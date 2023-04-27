Shot: Блиновская планировала побег «в стиле Собчак»

Блогер и создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская хотела покинуть Россию по такому же плану, как и журналистка Ксения Собчак. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«По одной из версий, Блиновская планировала побег в „стиле Собчак“. Из Беларуси блогерша намеревалась уехать в Литву, а там спокойно скрываться от российского правосудия. Никаких авиабилетов из Беларуси куплено не было», — пишут авторы канала со ссылкой на свой источник. Ксения Собчак подобным образом покидала границы России через Беларусь и Литву.
Весной 2022 года Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком границы Беларуси и Литвы. Журналистка покинула Россию в тот же день, когда задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
СКР возбудило уголовное дело на Елену Блиновскую по факту невыплаты почти миллиардного налога. После чего блогера задержали на границе РФ. Ксения Собчак выразила поддержку автору «Марафона желаний», несмотря на совместное скандальное интервью. Пользователи соцсетей наоборот обрадовались задержанию Блиновской.
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