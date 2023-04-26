26 апреля 2023

В Тюменской области простились с бойцом ЧВК, погибшим в боях за Бахмут

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Мужчина погиб 30 марта 2023 года в Артемовске (Бахмут) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В деревне Большая Заморозовка (Тюменская область) простились с бойцом, который погиб во время спецоперации в боях за Артемовск (Бахмут). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнетавдинского района.

«27 апреля в деревне Большая Заморозовка простились с бойцом частной военной компании Иваном Анатольевичем Марковым, погибшим 30 марта 2023 года в городе Артемовске в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции. Иван Марков родился 25 ноября 1986 года. Жил, учился и работал в Тюмени», — сообщается в telegram-канале администрации Нижнетавдинского района.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области похоронили бойца, который ушел добровольцем участвовать в СВО.

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В деревне Большая Заморозовка (Тюменская область) простились с бойцом, который погиб во время спецоперации в боях за Артемовск (Бахмут). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнетавдинского района. «27 апреля в деревне Большая Заморозовка простились с бойцом частной военной компании Иваном Анатольевичем Марковым, погибшим 30 марта 2023 года в городе Артемовске в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции. Иван Марков родился 25 ноября 1986 года. Жил, учился и работал в Тюмени», — сообщается в telegram-канале администрации Нижнетавдинского района. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области похоронили бойца, который ушел добровольцем участвовать в СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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