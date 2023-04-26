В Тюменской области простились с бойцом ЧВК, погибшим в боях за Бахмут

В деревне Большая Заморозовка (Тюменская область) простились с бойцом, который погиб во время спецоперации в боях за Артемовск (Бахмут). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнетавдинского района.
«27 апреля в деревне Большая Заморозовка простились с бойцом частной военной компании Иваном Анатольевичем Марковым, погибшим 30 марта 2023 года в городе Артемовске в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции. Иван Марков родился 25 ноября 1986 года. Жил, учился и работал в Тюмени», — сообщается в telegram-канале администрации Нижнетавдинского района.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — это демилитаризация и денацификация соседнего государства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области похоронили бойца, который ушел добровольцем участвовать в СВО.
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