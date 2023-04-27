Владелец сгоревшей лесопилки в Сосьве оценил ущерб в 25 млн

В Сосьве сгорела одна из точек компании «Сосьва-лес», ущерб предварительно оценили в 20-25 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Сосьве из-за пожара сгорела не одна лесопилка, как ранее сообщалось в СМИ, а три. Одна из них принадлежит компании «Сосьва-лес», которая располагала в поселке четырьмя точками. Одна из них сгорела полностью, ущерб от пожара директор компании Рустам Джавадов предварительно оценил в 20-25 млн рублей. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«У нас полностью сгорела лесопилка, где пилили готовую продукцию, и штабеля с лесом, которые были сложены на дорожном полотне. Сгорела техника и документы, сейчас подсчитываем ущерб, но предварительно, он в районе 20-25 млн рублей. Меня спасло то, что я не складирую все на одном месте — складские помещения отдельно, готовая продукция отдельно, это и по технике безопасности правильно», — поделился Джавадов.

Лесопромышленнику удалось отстоять готовую продукцию, которая стояла в тупике на отгрузочной площадке железнодорожной станции Сосьва. Там рядом оказался пожарный водоем, сотрудники компании привезли помпу и с ее помощью боролись с огнем до приезда пожарных. При этом чужие вагоны с досками, как ранее рассказывали в прокуратуре, сгорели. Огонь также повредил рельсы.

По предварительной версии силовиков, пожар в Сосьве, где сгорели больше сотни домов, начался с одной из лесопилок. Там якобы нарушалась техника безопасности. Помимо лесопилки «Сосьва-лес», которой владеет Джавадов, аналогичные производства в Сосьве держали предприниматели Натиг Мамедалиев и Натиг Мамедов. Их лесопилки также полностью сгорели, один из них самостоятельно обратился в полицию.

Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше сотни домов, два человека погибли. Вся важная информация о трагедии в Сосьве — в сюжете URA.RU.