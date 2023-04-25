25 апреля 2023

Из-за крупного пожара в Сосьве загорелись поезда. Фото, видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, транспорт, пожар, тушение, цистерны, вагоны, жд, огонь, железная дорога, пожарные, нефтебаза
Пожар перекинулся на состав с пиломатериалами к вечеру 25 апреля (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

В поселке Сосьва (Свердловская область), где 25 апреля бушевал крупный пожар, загорелись груженые пиломатериалами железнодорожные вагоны, в дальнейшем огонь повредил и шпалы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«Вечером 25 апреля на железнодорожной станции Сосьва произошло возгорание восьми железнодорожных вагонов с пиломатериалами. Пожар начался в частном секторе поселка Сосьва и перекинулся на железную дорогу», — сообщает ведомство.

Состав моментально загорелся из-за стремительного распространения огня, большого количества сухой растительности, порывов ветра 20 м/с и удаленного расположения водоисточников. «К ликвидации пожара привлекались 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии», — заявили в МСУТ СКР. В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что из-за пожара частично пострадала инфраструктура РЖД. Тушение пожара еще продолжается. Пострадавших нет.

Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района: там сгорело около 92 домов, погиб один человек. Неравнодушные свердловчане организуют сборы помощи для людей, оставшихся без крова, местные пытаются выехать из Сосьвы, а другие — найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.

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В поселке Сосьва (Свердловская область), где 25 апреля бушевал крупный пожар, загорелись груженые пиломатериалами железнодорожные вагоны, в дальнейшем огонь повредил и шпалы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. «Вечером 25 апреля на железнодорожной станции Сосьва произошло возгорание восьми железнодорожных вагонов с пиломатериалами. Пожар начался в частном секторе поселка Сосьва и перекинулся на железную дорогу», — сообщает ведомство. Состав моментально загорелся из-за стремительного распространения огня, большого количества сухой растительности, порывов ветра 20 м/с и удаленного расположения водоисточников. «К ликвидации пожара привлекались 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии», — заявили в МСУТ СКР. В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что из-за пожара частично пострадала инфраструктура РЖД. Тушение пожара еще продолжается. Пострадавших нет. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района: там сгорело около 92 домов, погиб один человек. Неравнодушные свердловчане организуют сборы помощи для людей, оставшихся без крова, местные пытаются выехать из Сосьвы, а другие — найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.
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