Из-за крупного пожара в Сосьве загорелись поезда. Фото, видео

26 апреля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Пожар перекинулся на состав с пиломатериалами к вечеру 25 апреля (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В поселке Сосьва (Свердловская область), где 25 апреля бушевал крупный пожар, загорелись груженые пиломатериалами железнодорожные вагоны, в дальнейшем огонь повредил и шпалы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. «Вечером 25 апреля на железнодорожной станции Сосьва произошло возгорание восьми железнодорожных вагонов с пиломатериалами. Пожар начался в частном секторе поселка Сосьва и перекинулся на железную дорогу», — сообщает ведомство. Состав моментально загорелся из-за стремительного распространения огня, большого количества сухой растительности, порывов ветра 20 м/с и удаленного расположения водоисточников. «К ликвидации пожара привлекались 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии», — заявили в МСУТ СКР. В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что из-за пожара частично пострадала инфраструктура РЖД. Тушение пожара еще продолжается. Пострадавших нет. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района: там сгорело около 92 домов, погиб один человек. Неравнодушные свердловчане организуют сборы помощи для людей, оставшихся без крова, местные пытаются выехать из Сосьвы, а другие — найти родных, которые не выходят на связь после ЧП. Фото: пресс-служба Центрального МСУТ СКР Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Сосьва (Свердловская область), где 25 апреля бушевал крупный пожар, загорелись груженые пиломатериалами железнодорожные вагоны, в дальнейшем огонь повредил и шпалы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. «Вечером 25 апреля на железнодорожной станции Сосьва произошло возгорание восьми железнодорожных вагонов с пиломатериалами. Пожар начался в частном секторе поселка Сосьва и перекинулся на железную дорогу», — сообщает ведомство. Состав моментально загорелся из-за стремительного распространения огня, большого количества сухой растительности, порывов ветра 20 м/с и удаленного расположения водоисточников. «К ликвидации пожара привлекались 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии», — заявили в МСУТ СКР. В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что из-за пожара частично пострадала инфраструктура РЖД. Тушение пожара еще продолжается. Пострадавших нет. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района: там сгорело около 92 домов, погиб один человек. Неравнодушные свердловчане организуют сборы помощи для людей, оставшихся без крова, местные пытаются выехать из Сосьвы, а другие — найти родных, которые не выходят на связь после ЧП.