В челябинском министерстве экономразвития назначен новый первый замминистра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первым заместителем министра экономического развития региона Елену Раевскую. Информацию о ее повышении 27 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Раевская занимала должность замминистра.
«Назначить Раевскую Елену Александровну первым заместителем министра экономического развития Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
В 2020 году Раевская была утверждена на должность замминистра экономразвития региона. Ранее она руководила одним из управлений того же ведомства. Ее отец Александр Раевский работал в минсельхозе региона, где также занимал должность замминистра. Он был отправлен в отставку в феврале 2021 года.
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