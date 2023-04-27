В челябинском министерстве экономразвития назначен новый первый замминистра

27 апреля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Соответствующее постановление подписал губерантор Алексей Текслер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первым заместителем министра экономического развития региона Елену Раевскую. Информацию о ее повышении 27 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Раевская занимала должность замминистра. «Назначить Раевскую Елену Александровну первым заместителем министра экономического развития Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. В 2020 году Раевская была утверждена на должность замминистра экономразвития региона. Ранее она руководила одним из управлений того же ведомства. Ее отец Александр Раевский работал в минсельхозе региона, где также занимал должность замминистра. Он был отправлен в отставку в феврале 2021 года.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первым заместителем министра экономического развития региона Елену Раевскую. Информацию о ее повышении 27 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Раевская занимала должность замминистра. «Назначить Раевскую Елену Александровну первым заместителем министра экономического развития Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. В 2020 году Раевская была утверждена на должность замминистра экономразвития региона. Ранее она руководила одним из управлений того же ведомства. Ее отец Александр Раевский работал в минсельхозе региона, где также занимал должность замминистра. Он был отправлен в отставку в феврале 2021 года.