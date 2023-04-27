В Молдавии будут штрафовать за георгиевскую ленту на 9 Мая 27 апреля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 + Премьер Молдавии Дорин Речан объявил о штрафах за георгиевскую ленту Фото: Илья Московец © URA.RU За ношение георгиевской ленты на 9 Мая в Молдавии грозит штраф. Об этом рассказал премьер-министр страны Дорин Речан. В настоящий момент МВД республики готовит необходимые регламенты. «МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году », — заявил Дорин Речан, передает «Sputnik Молдова». Он объяснил, что эти символы запрещены в стране. Новость по теме Госдума приняла закон о штрафах за осквернение георгиевских лент Ранее о том, что георгиевская лента является запрещенным в Молдавии символом, рассказывала глава Конституционного суда республики Домника Маноле. Она считает, что ее ношение оправдывает военные преступления, передает RT. За ношение георгиевской ленты на 9 Мая в Молдавии грозит штраф. Об этом рассказал премьер-министр страны Дорин Речан. В настоящий момент МВД республики готовит необходимые регламенты. «МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году », — заявил Дорин Речан, передает «Sputnik Молдова». Он объяснил, что эти символы запрещены в стране. Ранее о том, что георгиевская лента является запрещенным в Молдавии символом, рассказывала глава Конституционного суда республики Домника Маноле. Она считает, что ее ношение оправдывает военные преступления, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям