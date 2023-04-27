В Молдавии будут штрафовать за георгиевскую ленту на 9 Мая

За ношение георгиевской ленты на 9 Мая в Молдавии грозит штраф. Об этом рассказал премьер-министр страны Дорин Речан. В настоящий момент МВД республики готовит необходимые регламенты.
«МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году », —
Ранее о том, что георгиевская лента является запрещенным в Молдавии символом, рассказывала глава Конституционного суда республики Домника Маноле. Она считает, что ее ношение оправдывает военные преступления, передает RT.
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