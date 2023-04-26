Пермский министр культуры анонсировала прием учеников в краевую музыкальную школу

Набор в Пермскую краевую музыкальную школу начнется в апреле 2024 года

27 апреля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Алла Платонова и Дмитрий Махонин готовятся к открытию музыкальной школы нового формата (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Набор в пермскую краевую музыкальную школу начнется в апреле 2024 года, сообщила министр культуры региона Алла Платонова. По ее словам, после сдачи здания учреждения предстоит получить лицензию на образовательную деятельность, а с 1 сентября 2024 года школа откроет двери для ребят. «В сентябре 2024 года краевая музыкальная школа откроется. Будет 19 специальностей, готовимся привлекать педагогов. Условия набора станут известны 1 сентября 2023 года, а отбор начнется с 1 апреля 2024 года», — сообщила Платонова во время прямого эфира в Telegram. Глава минкульта отметила, что прослушивания будут проходить не только в Перми, но и других города края. Для желающих организуют подготовительные занятия. В марте, как рассказывало URA.RU, строящуюся музыкальную школу в Перми посетил пианист-виртуоз Денис Мацуев, который высоко оценил ее масштаб. Этот объект является одним из приоритетных проектов 300-летия Перми, отмечали краевые власти. Школа должна объединить в себе общеобразовательные занятия и музыкальную подготовку. Здесь будут учиться 350 человек, 100 из которых в интернате. Также в здании планируется разместить мастерские, концертно-репетиционные залы и студию звукозаписи.

Набор в пермскую краевую музыкальную школу начнется в апреле 2024 года, сообщила министр культуры региона Алла Платонова. По ее словам, после сдачи здания учреждения предстоит получить лицензию на образовательную деятельность, а с 1 сентября 2024 года школа откроет двери для ребят. «В сентябре 2024 года краевая музыкальная школа откроется. Будет 19 специальностей, готовимся привлекать педагогов. Условия набора станут известны 1 сентября 2023 года, а отбор начнется с 1 апреля 2024 года», — сообщила Платонова во время прямого эфира в Telegram. Глава минкульта отметила, что прослушивания будут проходить не только в Перми, но и других города края. Для желающих организуют подготовительные занятия. В марте, как рассказывало URA.RU, строящуюся музыкальную школу в Перми посетил пианист-виртуоз Денис Мацуев, который высоко оценил ее масштаб. Этот объект является одним из приоритетных проектов 300-летия Перми, отмечали краевые власти. Школа должна объединить в себе общеобразовательные занятия и музыкальную подготовку. Здесь будут учиться 350 человек, 100 из которых в интернате. Также в здании планируется разместить мастерские, концертно-репетиционные залы и студию звукозаписи.