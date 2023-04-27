Вассерман заявил, что ЕС отдаст Прибалтику России

Вассерман: ЕС с удовольствием отдаст Прибалтику России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дискуссионный клуб "Воробьевы горы". Москва, вассерман анатолий
Прибалтика сидит на общеевропейских дотациях, считает Вассерман Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейский союз добровольно продаст России Прибалтику, в случае победы ВС РФ на спецоперации. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Закончим с Украиной, Евросоюз сам нам с удовольствием отдаст Прибалтику. Он может исключить эту часть из себя. Они уже выжали из Прибалтики все вкусности, что там были. Сейчас Прибалтика сидит на общеевропейских дотациях», — сказал Вассерман. По его мнению, Прибалтика нужна Европейскому союзу для дешевой, хотя и достаточно квалифицированной рабочей силы.

Депутат Госдумы отметил, что подобный ресурс Прибалтики тает на глазах, а большая часть тех, кого можно так использовать, уже обитают за пределами Прибалтики. «Стариков, пенсионеров, и земли с разваливающейся инфраструктурой Брюссель вполне может отдать нам, чтобы мы снова вкладывали свои деньги в их реанимацию», — дополнил он.

Ранее URA.RU сообщало, что страны альянса могут поставить в Прибалтику и Польшу ядерное оружие. Это может случиться после летнего саммита стран НАТО.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский союз добровольно продаст России Прибалтику, в случае победы ВС РФ на спецоперации. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Закончим с Украиной, Евросоюз сам нам с удовольствием отдаст Прибалтику. Он может исключить эту часть из себя. Они уже выжали из Прибалтики все вкусности, что там были. Сейчас Прибалтика сидит на общеевропейских дотациях», — сказал Вассерман. По его мнению, Прибалтика нужна Европейскому союзу для дешевой, хотя и достаточно квалифицированной рабочей силы. Депутат Госдумы отметил, что подобный ресурс Прибалтики тает на глазах, а большая часть тех, кого можно так использовать, уже обитают за пределами Прибалтики. «Стариков, пенсионеров, и земли с разваливающейся инфраструктурой Брюссель вполне может отдать нам, чтобы мы снова вкладывали свои деньги в их реанимацию», — дополнил он. Ранее URA.RU сообщало, что страны альянса могут поставить в Прибалтику и Польшу ядерное оружие. Это может случиться после летнего саммита стран НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...