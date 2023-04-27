Вассерман заявил, что ЕС отдаст Прибалтику России

Вассерман: ЕС с удовольствием отдаст Прибалтику России

27 апреля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Прибалтика сидит на общеевропейских дотациях, считает Вассерман Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейский союз добровольно продаст России Прибалтику, в случае победы ВС РФ на спецоперации. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Закончим с Украиной, Евросоюз сам нам с удовольствием отдаст Прибалтику. Он может исключить эту часть из себя. Они уже выжали из Прибалтики все вкусности, что там были. Сейчас Прибалтика сидит на общеевропейских дотациях», — сказал Вассерман. По его мнению, Прибалтика нужна Европейскому союзу для дешевой, хотя и достаточно квалифицированной рабочей силы. Депутат Госдумы отметил, что подобный ресурс Прибалтики тает на глазах, а большая часть тех, кого можно так использовать, уже обитают за пределами Прибалтики. «Стариков, пенсионеров, и земли с разваливающейся инфраструктурой Брюссель вполне может отдать нам, чтобы мы снова вкладывали свои деньги в их реанимацию», — дополнил он. Ранее URA.RU сообщало, что страны альянса могут поставить в Прибалтику и Польшу ядерное оружие. Это может случиться после летнего саммита стран НАТО.

Европейский союз добровольно продаст России Прибалтику, в случае победы ВС РФ на спецоперации. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Закончим с Украиной, Евросоюз сам нам с удовольствием отдаст Прибалтику. Он может исключить эту часть из себя. Они уже выжали из Прибалтики все вкусности, что там были. Сейчас Прибалтика сидит на общеевропейских дотациях», — сказал Вассерман. По его мнению, Прибалтика нужна Европейскому союзу для дешевой, хотя и достаточно квалифицированной рабочей силы. Депутат Госдумы отметил, что подобный ресурс Прибалтики тает на глазах, а большая часть тех, кого можно так использовать, уже обитают за пределами Прибалтики. «Стариков, пенсионеров, и земли с разваливающейся инфраструктурой Брюссель вполне может отдать нам, чтобы мы снова вкладывали свои деньги в их реанимацию», — дополнил он. Ранее URA.RU сообщало, что страны альянса могут поставить в Прибалтику и Польшу ядерное оружие. Это может случиться после летнего саммита стран НАТО.