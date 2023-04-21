Bloomberg: отношение НАТО к России изменится после летнего саммита

Bloomberg: летом НАТО может разместить ядерное оружие в Польше и Прибалтике
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, заседание, stock
После саммита летом НАТО может поставить ядерное оружие в страны Прибалтики Фото:

После саммита в июле страны НАТО могут поставить в Прибалтику и Польшу ядерное оружие, что изменит отношение России к НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

«В июле союзники по НАТО соберутся в Вильнюсе на второй саммит после 24 февраля 2022 года. НАТО следует объявить о планах следить за любым распространением ядерного оружия Россией. Если она поставит боеголовки Белоруссии, то НАТО разместит свои в странах Прибалтики или в Польше», — говорится в материале. Отмечается, что на саммите может обсуждаться вопрос распространения ядерного оружия.

В апреле экс-президент США Дональд Трамп заявил, что миру следует избавиться от ядерного оружия. Он отметил, что вопрос распространения такого вида оружия в мире намного важнее, чем глобальное потепление.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После саммита в июле страны НАТО могут поставить в Прибалтику и Польшу ядерное оружие, что изменит отношение России к НАТО. Об этом сообщает Bloomberg. «В июле союзники по НАТО соберутся в Вильнюсе на второй саммит после 24 февраля 2022 года. НАТО следует объявить о планах следить за любым распространением ядерного оружия Россией. Если она поставит боеголовки Белоруссии, то НАТО разместит свои в странах Прибалтики или в Польше», — говорится в материале. Отмечается, что на саммите может обсуждаться вопрос распространения ядерного оружия. В апреле экс-президент США Дональд Трамп заявил, что миру следует избавиться от ядерного оружия. Он отметил, что вопрос распространения такого вида оружия в мире намного важнее, чем глобальное потепление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...