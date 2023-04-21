Bloomberg: отношение НАТО к России изменится после летнего саммита

После саммита в июле страны НАТО могут поставить в Прибалтику и Польшу ядерное оружие, что изменит отношение России к НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.
«В июле союзники по НАТО соберутся в Вильнюсе на второй саммит после 24 февраля 2022 года. НАТО следует объявить о планах следить за любым распространением ядерного оружия Россией. Если она поставит боеголовки Белоруссии, то НАТО разместит свои в странах Прибалтики или в Польше», — говорится в
В апреле экс-президент США Дональд Трамп заявил, что миру следует избавиться от ядерного оружия. Он отметил, что вопрос распространения такого вида оружия в мире намного важнее, чем глобальное потепление.
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