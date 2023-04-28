В Тюмени «Единая Россия» планирует использовать личный авторитет депутатов областной думы от ХМАО для пиара на осенних выборах главы региона. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте области.
«Тюменским единороссам из ХМАО пришла партийная установка давать положительные отзывы о работе главы Тюменской области во время встреч с избирателями. Среди депутатов-югорчан — топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний или люди, близкие к ним (гендиректор „Газпром Трансгаз Сургут“ Олег Ваховский, близкая к руководству „Лукойла“ Инна Лосева из Когалыма, Галина Резяпова связана с „Сургутнефтегазом“). Расчет на то, чтобы они рассказывали в трудовых коллективах о перспективах программы „Сотрудничество“, планах по расширению трассы между Югрой и Тюменью и тому подобное», — поделился инсайдер.
Другой собеседник URA.RU — в югорском политбомонде — уточнил, что тюменских единороссов собирали на совещание, на котором были озвучены основные тезисы. «Речь шла не только о депутатах, но и просто о членах партии», — уточнил информатор. При этом губернатор Тюменской области Александр Моор официально еще не заявлял о выдвижении на новый срок полномочий.
Корреспондент агентства направил запрос в информационный центр правительства региона. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что депутат Тюменской областной думы из ХМАО Евгений Макаренко написал заявление об отказе от зарплаты. Источник агентства сообщил, что он сделал это под давлением югорских властей.
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