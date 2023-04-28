ЕР использует авторитет депутатов из ХМАО на выборах губернатора Тюменской области. Инсайд

28 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Тюменские депутаты от ХМАО будут пиарить выборы губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени «Единая Россия» планирует использовать личный авторитет депутатов областной думы от ХМАО для пиара на осенних выборах главы региона. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте области. «Тюменским единороссам из ХМАО пришла партийная установка давать положительные отзывы о работе главы Тюменской области во время встреч с избирателями. Среди депутатов-югорчан — топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний или люди, близкие к ним (гендиректор „Газпром Трансгаз Сургут“ Олег Ваховский, близкая к руководству „Лукойла“ Инна Лосева из Когалыма, Галина Резяпова связана с „Сургутнефтегазом“). Расчет на то, чтобы они рассказывали в трудовых коллективах о перспективах программы „Сотрудничество“, планах по расширению трассы между Югрой и Тюменью и тому подобное», — поделился инсайдер. Другой собеседник URA.RU — в югорском политбомонде — уточнил, что тюменских единороссов собирали на совещание, на котором были озвучены основные тезисы. «Речь шла не только о депутатах, но и просто о членах партии», — уточнил информатор. При этом губернатор Тюменской области Александр Моор официально еще не заявлял о выдвижении на новый срок полномочий. Корреспондент агентства направил запрос в информационный центр правительства региона. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Тюменской областной думы из ХМАО Евгений Макаренко написал заявление об отказе от зарплаты. Источник агентства сообщил, что он сделал это под давлением югорских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени «Единая Россия» планирует использовать личный авторитет депутатов областной думы от ХМАО для пиара на осенних выборах главы региона. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте области. «Тюменским единороссам из ХМАО пришла партийная установка давать положительные отзывы о работе главы Тюменской области во время встреч с избирателями. Среди депутатов-югорчан — топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний или люди, близкие к ним (гендиректор „Газпром Трансгаз Сургут“ Олег Ваховский, близкая к руководству „Лукойла“ Инна Лосева из Когалыма, Галина Резяпова связана с „Сургутнефтегазом“). Расчет на то, чтобы они рассказывали в трудовых коллективах о перспективах программы „Сотрудничество“, планах по расширению трассы между Югрой и Тюменью и тому подобное», — поделился инсайдер. Другой собеседник URA.RU — в югорском политбомонде — уточнил, что тюменских единороссов собирали на совещание, на котором были озвучены основные тезисы. «Речь шла не только о депутатах, но и просто о членах партии», — уточнил информатор. При этом губернатор Тюменской области Александр Моор официально еще не заявлял о выдвижении на новый срок полномочий. Корреспондент агентства направил запрос в информационный центр правительства региона. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Тюменской областной думы из ХМАО Евгений Макаренко написал заявление об отказе от зарплаты. Источник агентства сообщил, что он сделал это под давлением югорских властей.