В Миассе у рыбака украли спиннинг и ящик с приманками

28 апреля 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Мужчина отошел от снастей на несколько минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области у рыбака украли спиннинг и ящик с приманками. Мужчина рассказал URA.RU, что рыболовный комплект является памятью о близком человеке. «Сложили с другом вещи на одном из подходов к воде. Сначала там стояли рыбачили, потом буквально метров на 10 отошли в соседнее место. Через 7-10 минут возвращаемся и ничего нет. Важна даже не стоимость, это память о близком человеке», — рассказал URA.RU местный житель Семен Страчков. Рыбак уточнил, что снасти пропали около 21:00 возле улицы Комарова на берегу реки Миасс. По его словам, спиннинг был красного цвета без катушки, ящик с черным низом и прозрачным верхом. Ориентировочная стоимость потери — около 10 тысяч рублей. Он просит сообщить всех, кто что-либо видел или знает о краже. Ранее стало известно, что челябинский рыбак открыл сезон огромным карпом, которого выловил на реке Миасс. Фото улова он поделился в соцсетях. А рыбак из Озерска порадовал близких полуторакилограммовой щукой, добытой из озера Иртяш.

В Миассе Челябинской области у рыбака украли спиннинг и ящик с приманками. Мужчина рассказал URA.RU, что рыболовный комплект является памятью о близком человеке. «Сложили с другом вещи на одном из подходов к воде. Сначала там стояли рыбачили, потом буквально метров на 10 отошли в соседнее место. Через 7-10 минут возвращаемся и ничего нет. Важна даже не стоимость, это память о близком человеке», — рассказал URA.RU местный житель Семен Страчков. Рыбак уточнил, что снасти пропали около 21:00 возле улицы Комарова на берегу реки Миасс. По его словам, спиннинг был красного цвета без катушки, ящик с черным низом и прозрачным верхом. Ориентировочная стоимость потери — около 10 тысяч рублей. Он просит сообщить всех, кто что-либо видел или знает о краже. Ранее стало известно, что челябинский рыбак открыл сезон огромным карпом, которого выловил на реке Миасс. Фото улова он поделился в соцсетях. А рыбак из Озерска порадовал близких полуторакилограммовой щукой, добытой из озера Иртяш.