27 апреля 2023

В Миассе у рыбака украли спиннинг и ящик с приманками

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
Мужчина отошел от снастей на несколько минут Фото:

В Миассе Челябинской области у рыбака украли спиннинг и ящик с приманками. Мужчина рассказал URA.RU, что рыболовный комплект является памятью о близком человеке.

«Сложили с другом вещи на одном из подходов к воде. Сначала там стояли рыбачили, потом буквально метров на 10 отошли в соседнее место. Через 7-10 минут возвращаемся и ничего нет. Важна даже не стоимость, это память о близком человеке», — рассказал URA.RU местный житель Семен Страчков.

Рыбак уточнил, что снасти пропали около 21:00 возле улицы Комарова на берегу реки Миасс. По его словам, спиннинг был красного цвета без катушки, ящик с черным низом и прозрачным верхом. Ориентировочная стоимость потери — около 10 тысяч рублей. Он просит сообщить всех, кто что-либо видел или знает о краже.

Ранее стало известно, что челябинский рыбак открыл сезон огромным карпом, которого выловил на реке Миасс. Фото улова он поделился в соцсетях. А рыбак из Озерска порадовал близких полуторакилограммовой щукой, добытой из озера Иртяш.

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В Миассе Челябинской области у рыбака украли спиннинг и ящик с приманками. Мужчина рассказал URA.RU, что рыболовный комплект является памятью о близком человеке. «Сложили с другом вещи на одном из подходов к воде. Сначала там стояли рыбачили, потом буквально метров на 10 отошли в соседнее место. Через 7-10 минут возвращаемся и ничего нет. Важна даже не стоимость, это память о близком человеке», — рассказал URA.RU местный житель Семен Страчков. Рыбак уточнил, что снасти пропали около 21:00 возле улицы Комарова на берегу реки Миасс. По его словам, спиннинг был красного цвета без катушки, ящик с черным низом и прозрачным верхом. Ориентировочная стоимость потери — около 10 тысяч рублей. Он просит сообщить всех, кто что-либо видел или знает о краже. Ранее стало известно, что челябинский рыбак открыл сезон огромным карпом, которого выловил на реке Миасс. Фото улова он поделился в соцсетях. А рыбак из Озерска порадовал близких полуторакилограммовой щукой, добытой из озера Иртяш.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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