РВ: в зоне СВО впервые уничтожен немецкий Gepard, три C-300 и «Бук». Видео

28 апреля 2023 в 02:08 Размер текста - 17 +

Установки С-300 уничтожили в Херсонской области, заявили военкоры Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации на Украине впервые уничтожены немецкий Gepard, три C-300 зенитно-ракетный комплекс «Бук». Об этом сообщили военкоры, опубликовав кадры уничтожения объектов. «Черный день ПВО Украины: впервые уничтожен немецкий Gepard, три C-300 и „Бук“. На одном видео попадание БПЛА-камикадзе „Ланцет“ ВДВ по пусковой установке ЗРК С-300ПС прямо в движении. На другом видео и фото бойцы седьмой дивизии ВДВ уничтожили две установки С-300 в Херсонской области», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также военкоры уточнили, что ЗРК «Бук» уничтожен беспилотником «Герань», а немецкая зенитная установка Gepard — беспилотником «Ланцет». Ранее военкоры сообщили, что из-за размытой почвы и залитых дождем траншей ВСУ будет сложно осуществить контрнаступление. Также российские военкоры публиковали видео, на котором видено, как танк Вооруженных сил России (ВС РФ) ворвался на позиции пехоты ВСУ, обратив ее в бегство.

В зоне спецоперации на Украине впервые уничтожены немецкий Gepard, три C-300 зенитно-ракетный комплекс «Бук». Об этом сообщили военкоры, опубликовав кадры уничтожения объектов. «Черный день ПВО Украины: впервые уничтожен немецкий Gepard, три C-300 и „Бук“. На одном видео попадание БПЛА-камикадзе „Ланцет“ ВДВ по пусковой установке ЗРК С-300ПС прямо в движении. На другом видео и фото бойцы седьмой дивизии ВДВ уничтожили две установки С-300 в Херсонской области», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также военкоры уточнили, что ЗРК «Бук» уничтожен беспилотником «Герань», а немецкая зенитная установка Gepard — беспилотником «Ланцет». Ранее военкоры сообщили, что из-за размытой почвы и залитых дождем траншей ВСУ будет сложно осуществить контрнаступление. Также российские военкоры публиковали видео, на котором видено, как танк Вооруженных сил России (ВС РФ) ворвался на позиции пехоты ВСУ, обратив ее в бегство.