WSJ: взрыв единственного завода пороха для снабжения ВСУ сделал Пентагон уязвимым

28 апреля 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Гордон Лаборд заявил о критическом состоянии оборонного сектора США Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взрыв завода по производству особого типа пороха и военная помощь Киеву привели оборонный сектор США в критическое состояние. Как сообщил американский журналист Гордон Лаболд, небольшие оборонные предприятия находится в финансовом кризисе из-за непостоянных заказов Пентагона. «Взрыв отключил единственный отечественный источник взрывчатых веществ, на который министерство обороны опиралось при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк», — написал Лаболд. Материал опубликован в газете Wall Street Journal . В публикации отмечается, что взрыв на заводе дымного пороха штате Луизиана в 2021 году ощутимо отразился на военном секторе страны. Кроме того, маленькие оборонные фирмы закрываются из-за убытков, а властям приходится делать закупки «как у союзников, так и у противников». Уязвимым оборонный сектор США делает и поставка вооружения Украине. «После месяцев отправки Киеву вооружения и снарядов США и их союзники практически истощили свои собственные запасы, в частности, амуницию для 155-миллиметровых гаубиц», — указано в опубликованном материале. США и европейские страны с начала спецоперации заняли сторону Украины, поставляя Киеву боеприпасы и технику, а также вводя санкции против РФ. Представители Республиканской партии Америки обратились к Байдену с призывом прекратить «безудержно» помогать Украине. По их мнению, это угрожает дальнейшей эскалацией и не имеет стратегической ясности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взрыв завода по производству особого типа пороха и военная помощь Киеву привели оборонный сектор США в критическое состояние. Как сообщил американский журналист Гордон Лаболд, небольшие оборонные предприятия находится в финансовом кризисе из-за непостоянных заказов Пентагона. «Взрыв отключил единственный отечественный источник взрывчатых веществ, на который министерство обороны опиралось при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк», — написал Лаболд. Материал опубликован в газете Wall Street Journal. В публикации отмечается, что взрыв на заводе дымного пороха штате Луизиана в 2021 году ощутимо отразился на военном секторе страны. Кроме того, маленькие оборонные фирмы закрываются из-за убытков, а властям приходится делать закупки «как у союзников, так и у противников». Уязвимым оборонный сектор США делает и поставка вооружения Украине. «После месяцев отправки Киеву вооружения и снарядов США и их союзники практически истощили свои собственные запасы, в частности, амуницию для 155-миллиметровых гаубиц», — указано в опубликованном материале. США и европейские страны с начала спецоперации заняли сторону Украины, поставляя Киеву боеприпасы и технику, а также вводя санкции против РФ. Представители Республиканской партии Америки обратились к Байдену с призывом прекратить «безудержно» помогать Украине. По их мнению, это угрожает дальнейшей эскалацией и не имеет стратегической ясности.