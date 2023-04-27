Рядовой ВСУ Павел: у русских столько оружия, что мы не можем покинуть позиции

Украинские военные заявили о существенном превосходстве российской армии по количеству оружия и техники. Об этом они рассказали американским журналистам.
«Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь», — цитирует слова рядового ВСУ Павла газета
В газете приводят слова украинского бойца, который заявляет о численном преимуществе в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике. При этом рядовой ВСУ выразил мнение, что поставки вооружения с Запада не дают гарантий успеха.
«У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе», — добавил солдат ВСУ.
Ранее Москва предупреждала о том, что поставки оружия на Украину приводит к затягиванию конфликта. При этом техника и вооружение становятся законной целью для русских военных.
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