27 апреля 2023

Рядовой ВСУ Павел: у русских столько оружия, что мы не можем покинуть позиции

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, пушка, милитари, армия, оружие, огонь, выстрел, милитаризация, артиллерия, артиллеристы, бой, z войска
Украинские военные удивляются количеству оружия и техники у русских Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные заявили о существенном превосходстве российской армии по количеству оружия и техники. Об этом они рассказали американским журналистам.

«Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь», — цитирует слова рядового ВСУ Павла газета The New York Times.

В газете приводят слова украинского бойца, который заявляет о численном преимуществе в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике. При этом рядовой ВСУ выразил мнение, что поставки вооружения с Запада не дают гарантий успеха.

«У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе», — добавил солдат ВСУ.

Ранее Москва предупреждала о том, что поставки оружия на Украину приводит к затягиванию конфликта. При этом техника и вооружение становятся законной целью для русских военных.

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Украинские военные заявили о существенном превосходстве российской армии по количеству оружия и техники. Об этом они рассказали американским журналистам. «Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь», — цитирует слова рядового ВСУ Павла газета The New York Times. В газете приводят слова украинского бойца, который заявляет о численном преимуществе в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике. При этом рядовой ВСУ выразил мнение, что поставки вооружения с Запада не дают гарантий успеха. «У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками. Нам нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе», — добавил солдат ВСУ. Ранее Москва предупреждала о том, что поставки оружия на Украину приводит к затягиванию конфликта. При этом техника и вооружение становятся законной целью для русских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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