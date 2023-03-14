Дерипаска призвал срочно продавать доллары

14 марта 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Дерипаска допустил, что пришло время покупать юани и золото Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский предприниматель Олег Дерипаска допустил, что пришло время очень быстро продавать доллары и вместо них приобретать больше китайских юаней и золота. Так бизнесмен поддержал предупреждение автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, который накануне в своем Twitter рекомендовал покупать больше драгоценных металлов и биткоинов на фоне рисков «жесткой посадки» экономики США. «Если веселый инвестор [Кийосаки] окажется прав даже на 10%, то, кажется, пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале . Предприниматель также прикрепил ссылку на интервью Кийосаки телеканалу Fox Business. Ранее издание Axios сообщило, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. 12 марта власти страны закрыли обанкротившийся коммерческий Signature Bank. На фоне этих событий миллиардер, основатель компании, оказывающей финансовые услуги, Citadel Кен Гриффин предрек крах «американского капитализма». Тем не менее, президент США Джо Байден призвал американских граждан верить в то, что банковской системе США ничего не угрожает.

Российский предприниматель Олег Дерипаска допустил, что пришло время очень быстро продавать доллары и вместо них приобретать больше китайских юаней и золота. Так бизнесмен поддержал предупреждение автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, который накануне в своем Twitter рекомендовал покупать больше драгоценных металлов и биткоинов на фоне рисков «жесткой посадки» экономики США. «Если веселый инвестор [Кийосаки] окажется прав даже на 10%, то, кажется, пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале. Предприниматель также прикрепил ссылку на интервью Кийосаки телеканалу Fox Business. Ранее издание Axios сообщило, что США грозит кризис банковской системы из-за разорения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank. 12 марта власти страны закрыли обанкротившийся коммерческий Signature Bank. На фоне этих событий миллиардер, основатель компании, оказывающей финансовые услуги, Citadel Кен Гриффин предрек крах «американского капитализма». Тем не менее, президент США Джо Байден призвал американских граждан верить в то, что банковской системе США ничего не угрожает.